Ho inviato una richiesta a Roma Capitale e agli organi competenti del territorio, per segnalare l’urgenza di aprire uno o due punti utili all’ospitalità dei senza fissa dimora locali.

In questa idea potrebbero essere aperti alcuni centri anziani o centri sportivi attualmente chiusi, oppure con Eur Spa trovare una struttura centrale a oggi inutilizzata per il periodo di Covid-19. Si potrebbero creare anche delle convenzioni con strutture alberghiere locali, che attualmente hanno a disposizione un’ampia disponibilità di posti letto. L’Amministrazione doveva prevedere delle soluzioni in vista del grande freddo che è arrivato su Roma. Ecco perché ho sollecitato Roma Capitale attraverso gli uffici competenti e il gruppo Lega Capitolino ad un pronto intervento, che porti alla stesura celere di una direttiva per mettere a disposizione quanto ho richiesto per le persone meno fortunate. In questa chiave, si potrebbe trovare una sinergia con Eur Spa in questa fase di urgenza, dando ospitalità per un breve periodo ai senza fissa dimora del territorio presso dei grandi locali attualmente vuoti nelle zone centrali del Municipio.



Piero Cucunato, Capogruppo della Lega Salvini Premier in IX Municipio di Roma Capitale.

Com. Stam.