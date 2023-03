Piano operativo del Comune per la rimozione delle discariche. Installate numerose telecamere e fototrappole

Al via piano operativo del Comune in collaborazione con l’impresa di nettezza urbana, per la rimozione delle discariche. Installate numerose telecamere e fototrappole.

Partirà nei prossimi giorni un piano operativo per rafforzare ulteriormente il contrasto al fenomeno degli abbandoni di rifiuti sul suolo pubblico attraverso nuovi sistemi di videosorveglianza collocati in alcune precise aree della città. Alcuni interventi preliminari sono stati già eseguiti con l’impiego di mezzi meccanici per prelevare i materiali ingombranti abbandonati su strade, piazze rientranze e isole spartitraffico. Nel contempo l’attività di vigilanza in materia di raccolta e conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e di violazioni dei regolamenti sulla tariffa puntuale dei rifiuti urbani avente natura corrispettiva, verrà svolta dagli agenti accertatori. Il progetto prevede, nello specifico, ed in aiuto agli agenti accertatori, l’installazione di videocamere, telecamere multisensoriali e fototrappole, per riuscire a intercettare le utenze che violano il regolamento di gestione dei rifiuti, conferendo in maniera illegale rifiuti sul territorio. “Ci avviciniamo alla stagione estiva e – osserva il sindaco Luigi Messina – l’abbandono di rifiuti sul suolo pubblico, oltre ad arrecare danno al decoro urbano della città, è un illecito amministrativo e i trasgressori saranno puniti con sanzioni pecuniarie. E’ inaccettabile che, laddove si è intervenuti – di recente lungo la parallela di via Spiaggia e nei pressi di via Amato- cittadini irresponsabili tornino ad insozzare strade e piazze, abbandonando persino elettrodomestici e componenti di arredo. Stamane con la polizia locale abbiamo effettuato un nuovo sopralluogo, in vista di un crono programma operativo. Interverremo ancora una volta in via Sant’Anna, in via Torrente Vallonazzo e via Spiaggia. Ma, in generale, su tutto il territorio. Diverse zone della città sono state oggetto di una continua aggressione e il risultato è quello di assistere al proliferare di micro discariche. La nostra azione di contrasto sarà determinata e continuativa”.

