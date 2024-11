Piano regionale per il potenziamento dei Centri per l’Impiego un incontro in videoconferenza organizzato dall’Anci Sicilia

“Abbiamo organizzato, d’intesa con il Dipartimento Lavoro della Regione Siciliana, un incontro con i referenti dei 64 comuni sedi dei Centri per l’Impiego, con l’obiettivo di approfondire le opportunità derivanti dal Progetto PNRR di adeguamento strumentale ed infrastrutturale delle sedi comunali dei CPI”.

Questo il commento di Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’ANCI Sicilia, che questa mattina ha moderato i lavori in videoconferenza cui sono intervenuti, fra gli altri, Ettore Foti, direttore del Dipartimento regionale Lavoro, e Valeria Di Palma, Unità di Missione Ministero del Lavoro.

“Durante l’incontro – ha continuato Alvano – agli enti interessati sono state illustrate le necessarie azioni da intraprendere per evitare di perdere tale opportunità in considerazione che il termine ultimo di scadenza per il collaudo dei lavori è il 30 giugno 2026”.

“In sintesi – ha concluso il segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani- I comuni possono scegliere tra la ristrutturazione o l’acquisto della sede. In una prima fase si provvede al sopralluogo che, se avrà esito favorevole, sarà seguito da una delibera di giunta da trasmettere al Dipartimento Lavoro in cui verrà indicato il locale oggetto di intervento. Il passo successivo è quello che riguarda il progetto di fattibilità con cronoprogramma in cui saranno definite le somme che potranno essere impiegate per avviare l’attività che potrà essere gestita dall’ente o affidata all’esterno. Il progetto viene, quindi, trasmesso al nucleo di valutazione del Dipartimento e dovrà essere conforme alle linee guida e al piano di finanziamento. Il Dipartimento in tutte le fasi assicurerà adeguata assistenza tecnica, in particolare prima della firma della convenzione e della conseguente delibera di giunta. Alla fine dell’iter si passerà alla progettazione esecutiva e all’affidamento dei lavori”.