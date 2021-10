In fumo oltre 600 milioni per Palermo – Palermo – Ecco l’idea di bene della città di Iv, Fratelli d’Italia, Lega, Io oso : uscire dall’aula e impedire ancora una volta di affrontare il Piano Triennale delle opere pubbliche. Ormai il re è nudo – è finito il tempo di trincerarsi dietro interpretazioni cavillose della legge per bloccare il Piano.

La scelta è squisitamente politica e questa nuova maggioranza d’ aula deve avere il coraggio, di fronte alla città, di assumersi la responsabilità di bocciare nuovamente il Piano mandando in fumo circa 600 milioni di euro. Come hanno definitivamente chiarito gli uffici, infatti, la mancata approvazione del documento preclude la possibilità di presentare in giunta il piano triennale 2021-23, di sbloccare procedure di gara per opere fondamentali, dall’illuminazione al tram, e di aprire cantieri di lavoro in una città prostrata dalla crisi economica. La nuova maggioranza abbia il coraggio di dire alla città che la perdita di queste ingenti somme statali ed europee è il prezzo che la nostra comunità deve pagare per mandare all’aria il progetto delle nuove linee tranviarie finanziate per 198 milioni di euro dal Ministero delle infrastrutture.

Ormai è chiaro a tutti che l’intenzione di questa maggioranza d’opposizione è vivacchiare sulla pelle dei cittadini e delle cittadine fino alla composizione di nuove alleanze per le prossime elezioni comunali, paralizzando l’attività del consiglio. Onestà politica vorrebbe che si mettesse fine ad una sterile agonia con strumenti che la politica consente.

Dichiarazione dei consiglieri comunali di Sinistra Comune: Barbara Evola, Fausto Melluso, Katia Orlando, Marcello Susinno

Com. Stam.