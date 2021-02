Sia garantito alla Regione l’acquisto in autonomia di dosi in aggiunta alla dotazione nazionale” Palermo: “Non nascondo le mie preoccupazioni circa il piano vaccini in Sicilia. La quantità di dosi a noi destinata, impone delle riflessioni.

Per tale motivo, presenterò un ordine del giorno con il quale – fermo restando le parole del Presidente Musumeci – impegno il Governo regionale a chiedere a Roma lo stato del piano vaccini per la Sicilia. Non possiamo correre il rischio di vaccinare l’intera popolazione per le calende greche. Che il Governo nazionale ci dia delle risposte certe, sulle tempistiche, garantendoci inoltre la possibilità – come tra l’altro fatto per diverse regioni d’Italia – di acquistare in autonomia, in aggiunta alla dotazione nazionale, una fornitura necessaria all’incolumità di tutti i siciliani. Sia fatta chiarezza sulle motivazioni che ad oggi, non permettono alla Sicilia di acquistare i vaccini in piena libertà”. Lo afferma in una nota la deputata di Forza Italia all’Ars, Daniela Ternullo.

