Questo il titolo dell’evento di domani mattina alle ore 10.30 presso il Giardino della Pace di Viale Marche a Trapani. Verrà celebrata la giornata mondiale dell’albero. Iniziativa patrocinata dal Comune di Trapani in collaborazione con il M.A.S.C.I., il Kiwanis international e la Consulta per la Pace.

Saranno presenti scolaresche dell’Istituto Giovanni Falcone e scuola primaria Don Milani Così dichiara il Sindaco Giacomo Tranchida: “Oggi più che mai è importante ricordare l’importanza degli alberi per la nostra vita e per il nostro pianeta. Gli alberi sono fonte di ossigeno, di vita e di bellezza e rappresentano un simbolo di pace e di armonia.



Un evento, che celebra la Giornata Mondiale dell’Albero e che vuole sensibilizzare i cittadini sull’importanza di proteggere e preservare l’ambiente, è importante per migliorare le condizioni ambientali di una città.



Ringrazio il M.A.S.C.I., il Kiwanis International e la Consulta per la Pace per la loro preziosa collaborazione nell’organizzazione di questo evento, ma anche l’assessore Giulia Passalacqua per il suo impegno nel coinvolgere le scuole. Un ringraziamento speciale va quindi anche alle scolaresche dell’Istituto Giovanni Falcone e della scuola primaria Don Milani, che saranno presenti per condividere con noi la loro energia e la loro passione per la natura.



Spero che questo evento sia solo l’inizio di un percorso di sensibilizzazione e di impegno per la tutela dell’ambiente e per la promozione di uno sviluppo sostenibile. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi a questa iniziativa e a fare la loro parte per proteggere il nostro pianeta.



‘Pianta un albero, Pianta una vita’: un titolo che è un invito a riflettere sull’importanza di prendersi cura del nostro ambiente e di costruire un futuro migliore per le nuove generazioni – conclude il Sindaco Giacomo Tranchida”

