Piazza Achille Grandi rinasce: approvata mozione per  lo studio un’area di sgambatura cani

Piazzese: “Un passo concreto per restituire dignità al quartiere e ai nostri animali”. Palermo – La Seconda Circoscrizione ha approvato oggi la mozione, presentata dal consigliere Giuseppe Piazzese (Lavoriamo per Palermo), finalizzata all’avvio dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica per la realizzazione di una nuova area di sgambatura cani in Piazza Achille Grandi, primo tassello del percorso di riqualificazione e recupero della funzione pubblica di uno spazio urbano strategico.

Alla seduta ha preso parte l’Assessore ai Diritti degli Animali, Fabrizio Ferrandelli, che ha illustrato le azioni in corso da parte dell’Amministrazione e ha accolto positivamente il contributo della Circoscrizione su un tema particolarmente sentito dai cittadini.

Nel corso dei lavori consiliari sono state presentate più proposte sul medesimo intervento. Per favorire un confronto ordinato e un percorso unitario, Piazzese ha scelto di mettere a disposizione la propria mozione per una sottoscrizione comune, così da concentrare il contributo dei consiglieri su un testo condiviso e orientato unicamente all’interesse generale. Una scelta pragmatica che ha consentito al Consiglio di convergere su un atto concreto e utile alla comunità, senza dare particolare rilievo alle dinamiche procedurali.

“Oggi abbiamo fatto un passo importante per restituire dignità a un luogo simbolico e per offrire un servizio reale a tutti coloro che vivono Palermo insieme ai propri animali” – dichiara Piazzese.

“L’area di sgambatura non è solo un intervento funzionale, ma un modo per riportare vita, presenza e cura in uno spazio rimasto troppo a lungo senza una direzione chiara”.

L’iniziativa mira infatti a rafforzare la vivibilità del quartiere, a incentivare la cura condivisa degli spazi pubblici e a migliorare la qualità della vita degli amici a quattro zampe e dei loro proprietari.

Con l’approvazione dello studio di fattibilità, la Circoscrizione fornisce all’Amministrazione comunale un indirizzo chiaro per l’avvio del processo di rigenerazione urbana dell’area, ponendo le basi per una trasformazione concreta e finalmente attesa.

“Restituire quella piazza ai cittadini significa restituirla a Palermo. E cominciare dai diritti degli animali è il modo più semplice e più giusto per far tornare un luogo a essere davvero di tutti”, conclude Piazzese.

Com. Stam. + foto