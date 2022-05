Piazza Cappuccini immersa nella spazzatura. Gelarda: vergogna incommentabile

” A brevissimo , dopo quasi due anni di chiusura, finalmente, riapriranno le catacombe dei Cappuccini, una volta completati alcuni lavori di adeguamento fatti al loro interno.

Questa è la buona notizia- dichiara il capogruppo di Prima l’Italia a Palermo Igor Gelarda. Quella brutta è che piazza Cappuccini è in una situazione di degrado vergognosa. Dietro una croce antica, posta su una base in tufo, all’incrocio con via Pindemonte sono ammassati rifiuti in quella che senza difficoltà possiamo definire una discarica. Ma non basta, la piazza è sporca e non viene spazzata da tempo come anche l’erbaccia non viene tolta da diversi mesi. Il pericolo è che, a breve, insieme allo spettacolo unico al mondo delle Catacombe dei Cappuccini, i turisti vedranno anche l’ennesima discarica a cielo aperto. Ieri ho fatto una diretta dal mio profilo Facebook per denunciare questa vergogna con Angela Vivirito, una residente della zona, e che ha preso particolarmente a cuore la vicenda di questa Piazza. Non possiamo più tollerare situazioni di questo tipo. Ho avvisato la Rap perché ripulisca questa Piazza, che deve essere urgentemente dotata di videocamere di sorveglianza per evitare che i palermitani incivili la possano ridurre in questo modo” conclude Gelarda

Com. Stam./foto