Piazza della Croce/fosso della Catena: ripartono i lavori fortemente rallentati dal maltempo

I lavori per la mitigazione del rischio idrogeologico e per la regimentazione delle acque in località piazza della Croce/fosso della Catena, fermi da giorni a causa del perdurante maltempo e in attesa di una di una perizia di assestamento, sono ripartiti. In particolar modo, la ditta sta ora intervenendo a valle della piazza con la posa dei vari gabbioni e la realizzazione di una briglia, in modo da permettere un più agevole deflusso delle acque verso il fosso.

Purtroppo, oltre alle sospensioni tecniche, anche il meteo non ha aiutato e non permette di lavorare in modo continuo e in sicurezza, rallentando in modo importante i lavori in essere.

Questo vale anche per la sistemazione della pavimentazione sui due versanti della piazza. I tecnici e la ditta sono pronti ad intervenire, purtroppo le condizioni meteo incerte non permettono di iniziare l’intervento già, peraltro, in programma da giorni.

“Scusandoci del disagio procurato in questi mesi – afferma l’assessore ai Lavori Pubblici, Ennio Afilani – ce la metteremo tutta per chiudere l’opera al più presto, in modo che la comunità possa tornare a vivere questa importante piazza in maniera più fruibile e sicura”.

Com. Stam. + foto