Piazzese: Scuola Franchetti, locali restituiti e doppi turni scongiurati

La scuola Franchetti potrà accogliere nuovamente studenti e personale nei locali di Viale dei Picciotti, finalmente riconsegnati. Si tratta di una tappa attesa: gli spazi idonei permetteranno di scongiurare i doppi turni pomeridiani e garantiranno maggiore regolarità e serenità alle famiglie.

La riconsegna è stata completata secondo tutti i passaggi tecnici e amministrativi necessari, assicurando sicurezza e piena legittimità d’uso. Negli ultimi giorni alcune comunicazioni premature avevano generato confusione sullo stato effettivo delle procedure, ma oggi possiamo confermare che gli ambienti sono pienamente fruibili.

L’attenzione ora si concentra sulla sede di Viale Amedeo d’Aosta. Recentemente la Giunta Comunale ha deliberato di intitolarla a Sara Campanella, vittima di femminicidio, confermando l’impegno della scuola nella memoria e nella sensibilizzazione sui temi della legalità e dei diritti.

Dopo anni di stallo, i lavori sulla struttura sono stati riavviati. La nuova fase sarà affrontata con rapidità e trasparenza, per garantire spazi sicuri e moderni, all’altezza del ruolo della Franchetti come punto di riferimento per centinaia di famiglie e per l’intero quartiere.

La restituzione dei locali di Viale dei Picciotti segna l’inizio di un percorso di stabilità e qualità, rafforzando l’offerta formativa e confermando l’impegno dell’Amministrazione a sostenere la scuola come riferimento per la comunità.

Giuseppe Piazzese Consigliere della Seconda Circoscrizione Comune di Palermo

Com. Stam. + foto