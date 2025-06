Picchia la moglie alla presenza dei figli minori e della suocera: 39enne arrestato dai Carabinieri

Bologna: I Carabinieri della Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 39enne, noto alle Forze dell’Ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.

L’evento che ha portato all’arresto è scaturito dalla richiesta di aiuto da parte di un ragazzino, il quale ha riferito ai Carabinieri di una violenta aggressione da parte del padre nei confronti della madre. Dopo pochi istanti, i militari intervenuti hanno trovato il minore in strada scalzo, in compagnia del proprio cane, ancora in evidente stato di agitazione; dopo essere stato confortato dai Carabinieri, il giovane ha riferito che il padre, per banali motivi, aveva aggredito la madre con pugni al volto e calci alla schiena, procurandole delle ferite su tutto il corpo. Grazie alle precise informazioni fornite dal il minore, i Carabinieri hanno potuto raggiungere velocemente la donna, poco più che trentenne anch’essa straniera, trovata in camera da letto, visibilmente scossa e con il viso ricoperto di sangue. Oltre alla vittima, in casa erano presente i figli minori della coppia, nonché la mamma della 36enne aggredita. Successivamente la donna è stata trasportata presso una l’ospedale Sant’Orsola per ricevere cure mediche adeguate, per poi essere collocata insieme ai figli minori presso una struttura protetta. Alla luce degli elementi raccolti, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto presso la Casa Circondariale “Rocco D’amato” di Bologna, in attesa dell’udienza di convalida.