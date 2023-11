Piccolo Teatro Patafisico Ermes, piccolo inventore

“Piccole le ali piano piano si spiegano e prendono contatto con l’aria” per il secondo appuntamento della nostra stagione di teatro per le nuove generazioni “Adesso prendo il volo”. Il palco del Piccolo Teatro Patafisico sarà tutto per la Compagnia Teatro degli Spiriti/ Compagnia Figli d’Arte Cuticchio che da sempre sperimenta temi e forme del teatro dei burattini con la formula del dialogo tra il narratore, Vito Bartucca, e burattini, a cui dà vita e voce Salvino Calatabiano. Per il prossimo appuntamento della stagione, in programma domenica 19 novembre nelle due repliche delle ore 16.30 e 18.00, il duo ci presenterà la storia di “Ermes, piccolo inventore” che ci parlerà di desideri, sogni e aspirazioni e come coltivarli sin da piccoli.

dom. 19 novembre, h 16.30 e h 18.00

Piccolo Teatro Patafisico

c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP

via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo

Ermes, piccolo inventore

– spettacolo per burattini e narratore –

Narratore Vito Bartucca

Burattinaio Salvino Calatabiano

Drammaturgia Salvino Calatabiano

Burattini Vito Bartucca

Compagnia Teatro degli Spiriti/ Compagnia Figli d’Arte Cuticchio

adatto a bambine e bambini dai 3 anni

Maia, la dolce ninfa Pleiade, dà alla luce Ermes. Il piccolo dio, ancora bambino, dimostra già di avere un’intelligenza fuori dal comune e passa le sue giornate ad inventare oggetti e a dare un nome alle cose, di nascosto dalla madre e da tutte le divinità.

Fino a quando scatenerà l’ira del potente padre Zeus.

Uno spettacolo sulla crescita e sull’ascolto dei propri desideri ed aspirazioni.

Adatto ad un pubblico molto ampio, uno spettacolo per tutta la famiglia, consigliato a

bambine e bambini dai 3 anni.

“Ermes, piccolo inventore” fa parte del progetto “L’Infanzia degli dei” e ha debuttato a luglio

del 2022 per la 39° edizione del festival “La Macchina dei Sogni – il paese dei

balocchi” con la direzione artistica di Mimmo Cuticchio ed è prodotto dalla Compagnia

Figli d’Arte Cuticchio.

