Piccolo Teatro Patafisico “Le avventure di Pinocchio” con Stefania Ventura

Nuovo appuntamento domenica 28 gennaio 2024 con la nostra stagione di teatro per le nuove generazioni “Adesso prendo il volo” con lo spettacolo “Le avventure di Pinocchio” che vedrà in scena Stefania Ventura per la regia di Livio Viano e le musiche di Sandro Balmas.

Domenica 28 gennaio 2024, h 16.30 e 18.00 al Piccolo Teatro Patafisico c/o Complesso Pisani (ex Manicomio) ingresso ASP, via Gaetano La Loggia, 5 – Palermo Le avventure di Pinocchio di e con Stefania Ventura regia Livio Viano musiche Sandro Balmas Teatro d’attore e marionette compagnia QUINTOEQUILIBRIO

adatto a bambine e bambini dai 3 anni

>> prenota lo spettacolo delle h 16.30 [SOLD OUT]

>> prenota lo spettacolo delle h 18.00

Lo spettacolo è il cavallo di battaglia della compagnia e in 10 anni è stato rappresentato più di 700 volte in Italia e all’estero. Nel 2011 è stata prodotta una versione in lingua francese che ha debuttato al Festival d’Avignon e un’operetta musicale in collaborazione con l’Orchestra giovanile della Valle d’Aosta.

“Qui comincia, aprite l’occhio, l’avventura di Pinocchio

Burattino famosissimo per il naso arcilunghissimo…”

Lo spettacolo nasce da “La Filastrocca di Pinocchio” di Gianni Rodari. Non dovrà quindi apparire strano sentire raccontare Pinocchio in un modo diverso dalle centinaia di riduzioni o adattamenti teatrali.

Scenografia dello spettacolo è un colorato libro gigante: attraversando le sue pagine magiche l’attrice protagonista, danza e canta tra le rime per dare vita al burattino più conosciuto al mondo. Accompagnerà quindi i bambini in tutte le avventure di Pinocchio: tra gli animali parlanti, al Teatro dei burattini, nell’incontro col gatto e la volpe, nel paese dei Balocchi dove i monelli vengono trasformati in ciuchi, nel ventre del pescecane in cui ritrova Geppetto e infine tra le braccia della fata Turchina che lo farà diventare un bambino vero…

