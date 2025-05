“Pictures of You”, mostra fotografica interattiva

Dal 5 al 7 giugno, l’Auditorium ex-Mater ospiterà l’esposizione che celebra gli artisti iconici della musica attraverso gli scatti di Henry Ruggeri e i racconti di Massimo Cotto

Sassari – Un viaggio nella storia del rock, tra scatti iconici e storytelling in realtà aumentata. Arriva a Sassari, dal 5 al 7 giugno, la mostra fotografica interattiva “Pictures of You”, progetto del fotografo Henry Ruggeri e dell’impresa creativa Rebel House, con la preziosa collaborazione di Chiara Buratti. L’esposizione, ospitata presso l’Auditorium ex-Mater – Accademia di Belle Arti Mario Sironi (via Maurizio Zanfarino, 62), si inserisce nel ricco programma del Festival Artijanus/Artijanas, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra musica, fotografia e tecnologia.

Un omaggio agli artisti leggendari (e a un grande narratore della musica)

“Pictures of You” raccoglie una selezione di fotografie scattate da Henry Ruggeri, uno dei più celebri fotografi live della scena musicale italiana, che ha immortalato Pearl Jam, Foo Fighters, Rolling Stones, Ramones, Madonna, U2, AC/DC e molti altri. Ma ciò che rende unica questa mostra è l’integrazione con la realtà aumentata: grazie all’app Notaway®, inquadrando ogni immagine, i visitatori potranno accedere a contributi video esclusivi realizzati da Massimo Cotto, storico giornalista di Virgin Radio e voce amatissima del giornalismo musicale italiano.

«Eravamo sul palco di Imola prima del concerto degli AC/DC», racconta Ruggeri, «e Massimo, invece di essere emozionato per i 100.000 spettatori, mi disse che avrebbe voluto collaborare con me. Ci ho messo nove anni a trovare un progetto all’altezza della sua grandezza, e a lui l’idea è piaciuta un sacco. Ricorderò per sempre quella giornata. Viva Massimo!».

Musica dal vivo e un libro per completare l’esperienza

Oltre alla mostra, il 6 giugno alle 19.30, è prevista una performance live di Chiara Buratti e Mauro Ermanno Giovanardi, accompagnati dal musicista Marco Carusino, per un momento di condivisione artistica dedicato alla memoria di Massimo Cotto.

Il progetto “Pictures of You” include anche un libro omonimo, edito da Gallucci Editore nella collana Sounds Good, che raccoglie le fotografie di Ruggeri e i testi di Cotto, un vero e proprio tributo alla musica e al suo potere narrativo.

Un ponte tra passato e futuro

«È un onore essere il punto di incontro tra due artisti come Henry Ruggeri e Massimo Cotto», dichiara Mattia Priori, direttore creativo di Rebel House. «”Pictures of You” è un progetto emozionante, che dà continuità al lavoro straordinario di Massimo, lasciando un segno non solo come giornalista, ma come persona».

La mostra è un viaggio nel tempo, ma anche un’innovazione tecnologica: un modo per rivivere i grandi concerti e scoprire retroscena e curiosità direttamente dalla voce di chi li ha raccontati per decenni. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica, fotografia e storytelling.

Informazioni utili

Dove: Auditorium ex-Mater – Accademia di Belle Arti Mario Sironi (via Maurizio Zanfarino, 62 – Sassari)

Date e orari:

5 giugno : 18.00 – 20.30

: 18.00 – 20.30 6 giugno : 10.00 – 13.00 / 16.00 – 22.00 (performance live alle 19.30)

: 10.00 – 13.00 / 16.00 – 22.00 (performance live alle 19.30) 7 giugno: 10.00 – 13.00 / 16.00 – 20.00

Ingresso libero

Per maggiori informazioni:

Segui @henryruggeri_photographer e @rebelhouse_creative sui social

Scopri il libro “Pictures of You” (Gallucci Editore)

di Giorgia Pellegrini

Foto Ufficio Stampa