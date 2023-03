Piena funzionalità al Teatro Impero di Marsala. Lavori Eseguiti

Confermata la programmazione di spettacoli e concerti – Sono stati eseguiti a regola d’arte e certificati i lavori completati al teatro Impero di Marsala. Il sito culturale, qualche settimana fa, era stato interessato da interventi di ripristino degli intonaci distaccatesi in un corridoio (via di esodo) del primo piano.

Nell’imminenza dell’accaduto, al fine di non pregiudicare la realizzazione degli spettacoli in programma – solo uno, a ridosso, è stato rinviato, ma sarà recuperato – l’Amministrazione comunale ha accelerato per avviare e ultimare tempestivamente i lavori, rassicurando così organizzatori e produttori degli eventi in calendario, il primo dei quali si terrà regolarmente stasera. “Non è la sola emergenza che abbiamo dovuto affrontare e superare in pochissimo tempo, grazie all’impegno da tutti profuso, afferma l’assessore Ignazio Bilardello. Purtroppo, diversi edifici e impianti sportivi comunali stanno mettendo in grossa difficoltà gli Uffici tecnici, con sopralluoghi e procedure di gara che si sono sommate alle altre urgenze quotidiane, allungando così i tempi per riattivare altre importanti strutture cittadine”. Il riferimento è al fatto che per l’urgenza di intervenire laddove, come l’Impero, sono in corso attività – PalaBellina e PalaSport (gare di campionato), Giardino d’Infanzia (attività didattica), Uffici comunali (ricevimento utenza), ecc. – si sta rallentando il cronoprogramma delle opere da realizzare per ridare efficienza e funzionalità soprattutto alla Piscina comunale. A tal fine, la prossima settimana si terrà una conferenza di servizi per verificare la tempistica per la riapertura dell’impianto.

cOM. sTAM. + FOTO