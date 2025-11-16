Pieno di podi per DL Racing nel finale del Supersport GT a Misano

Il team milanese e le Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate in partnership con Krypton Motorsport hanno concluso la serie nazionale in costante lotta sia con Santi, vicecampione 2025 al termine del weekend, sia con l’equipaggio Mariani-Scauzillo, autori di due brillanti pole position ma poi sfortunati soprattutto in gara 1. Bene Levy padre e figlia protagonisti con un terzo e un quarto posto di classe

Misano Adriatico (RN). DL Racing conclude il Supersport GT 2025 con tutte le tre Lamborghini Huracan ST Evo2 schierate nell’ultimo round sui vari podi scaturiti dalle due gare finali disputate al Misano World Circuit. Nei colori della scuderia milanese, le vetture della Casa del Toro gestite in partnership con Krypton Motorsport hanno chiuso la stagione in costante lotta. Se i podi di Santi e le due pole centrate da Mariani-Scauzillo sono la conferma della crescita mostrata nell’arco della serie nazionale da questi giovani esordienti in GT, la sorpresa del fine settimana sul circuito romagnolo è quella rappresentata dalla famiglia Levy, impegnata per la prima volta con la squadra diretta da Diego Locanto.

Andando con ordine, conclude al secondo posto in campionato Danny Santi. Il 24enne pilota romano è dunque vicecampione Supersport GT 2025 alla sua prima stagione in Gran Turismo e con il team, coronata a Misano con un doppio podio. Autore di un ottimo spunto in partenza, in gara 1 Santi è stato anche leader della categoria, ma ha poi dovuto cedere il passo e sul traguardo ha comunque concluso al terzo posto nell’assoluta del SuperSport GT. Il neo-vicecampione ha poi concluso secondo e dunque ancora sul podio in gara 2, proprio davanti ai compagni di squadra Lorenzo Mariani e Alessio Scauzillo. L’equipaggio formato dal 26enne pilota umbro di Gubbio, anche lui alla prima stagione in GT, e dal 18enne driver campano a Misano è stato super protagonista soprattutto nelle qualifiche di sabato. Prima Mariani in Q1 per gara 1 e subito dopo Scauzillo hanno infatti conquistato le due pole position in palio, mettendo la Lamborghini numero 8 condivisa per l’intera stagione (escludendo l’assenza di Mariani a Vallelunga) davanti a tutte le altre vetture iscritte al Supersport GT.

In gara 1, purtroppo, le cose non sono però andate come sperato. Dopo una buona prima parte di corsa gestita da Mariani, un testacoda di Scauzillo da poco rientrato in pista dopo il cambio pilota ha pregiudicato il risultato e le chance di giocarsi il titolo, costringendoli al ritiro. In gara 2 pronto riscatto con una buona condotta nell’arco dell’intera corsa e, pur con una noia che gli ha precluso la piazza d’onore all’ultimo giro, terzo posto finale che per entrambi significa sesto podio nel bilancio complessivo del loro Supersport 2025, nel quale, così come Santi, hanno anche ottenuto una vittoria.

Come accennato, la sorpresa è arrivata dalla famiglia Levy, alla prima in campionato: papà Andrea Levy, imprenditore e pilota piemontese ideatore del MiMo (Milano Monza Motor Show), e la giovane figlia Federica sono stati autori di due gare senza errori e la costanza li ha premiati in entrambe le occasioni. Soprattutto in gara 1, perché padre e figlia sono arrivati fino a celebrare il terzo posto sul podio delle Lamborghini in versione ST, mentre in gara 2 hanno concluso con un positiva quarta piazza.

Il team principal Diego Locanto dichiara al termine del Supersport GT: “Abbiamo concluso secondi e terzi in campionato per effetto di un’ottima stagione dei nostri giovani. Hanno lottato contro piloti molto più esperti, quindi ci può stare. Sono stati bravi a tenergli testa a lungo e in alcuni momenti a stare davanti. A Misano, tracciato molto tecnico, sapevamo che non sarebbe stato facile, ma in definitiva il fatto di essersi giocati le proprie chance per il titolo fino all’ultima gara è un merito che gli va riconosciuto. A parte la soddisfazione per il lavoro svolto dai piloti e dal team lungo l’intera stagione, per noi è davvero una bella notizia il podio alla prima uscita di Federica Levy con il padre, fra l’altro andando forte e segnando un crono davvero interessante in gara, fattore che ne attesta le potenzialità. Bellissimo vedere questa famiglia competere insieme, sono stati molto bravi e Federica sta davvero prendendo le orme di Andrea, grande appassionato molto conosciuto nel mondo dell’automotive”.

Supersport GT 2025: 30 marzo Mugello; 20 aprile Imola; 6 luglio Monza; 21 sett. Vallelunga; 16 nov. Misano.

1 DL Mariani Scauzillo Lamborghini action SupersportGT Misano2025 – 2 DL Santi Lamborghini action SupersportGT Misano2025 – 3 DL Federica e Andrea Levy pits Misano Supersport GT 2025

