la Feltrinelli Libri e Musica via Cavour 133, Palermo – AREA ESTERNA ALLA ZTL – tel. 02 9194 7777 – WhatsApp +39 345 686 8487 venerdì 31 marzo – ore 18:00 Piero Libro presenta In Sicilia si dice così (Nuova Ipsa) insieme a Salvatore Requirez

Una “raccolta seria” di modi di dire siciliani, che include 523 frasi usate tutt’oggi sia da persone mature che dai giovani. Ci sono anche i modi di dire nati di recente e quei modi di dire che sono utilizzati anche in alcune regioni del Sud Italia, per secoli unite anche politicamente con la Sicilia. Il “modo di dire” è cosa diversa dal proverbio, e riduce a poche parole un concetto altrimenti più lungo a spiegarsi, pertanto è molto usato dai siciliani, abili a farsi comprendere e a comprendere con menza palora (mezza parola). La distinzione fra modo di dire e proverbio è spiegata con maggior dovizia da una prestigiosa accademica all’interno del testo. In questa raccolta i modi di dire sono stati suddivisi per tematica. Per ognuno sono state riportate la dicitura in dialetto e la traduzione letterale in italiano e in inglese, con la spiegazione del significato e dove possibile dell’origine. Il dialetto usato è quanto più neutro possibile fra le nove province dell’isola, tentando di scrivere le parole in maniera comprensibile a tutti i siciliani. Auspichiamo che questa lettura sia gradita anche ai più giovani, fra i quali l’uso del dialetto è ancora visto con diffidenza, poiché nell’immaginario collettivo è abbinato a poca scolarizzazione e cultura o viene accostato alla malavita, tutto il contrario di ciò che veramente è, ossia Storia e Anima della Sicilia.

Com. Stam.