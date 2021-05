Da lunedì 7 giugno parte da Piazza Santa Croce a Firenze il tour di “A Riveder Le Stelle” di Aldo Cazzullo con le letture “ROCK” della Divina Commedia di Piero Pelù.

Il progetto è co-promosso dal Comune di Firenze e dall’Opera di Santa Croce

con la collaborazione organizzativa del Teatro Puccini. La regia è di Angelo

Generali mentre la produzione è di Corvino Produzioni – Sito Ufficiale

È la piazza di Santa Croce a Firenze il luogo-simbolo che ospita A riveder le

stelle, il grande racconto dell’Italia di Dante, presentato da Aldo Cazzullo con

la partecipazione straordinaria di Piero Pelù. Una tappa di avvio che il Comune

di Firenze e l’Opera di Santa Croce hanno scelto di sostenere nell’ambito

delle iniziative per l’anno dantesco, partendo da una stretta collaborazione

istituzionale che guarda alla tutela e alla valorizzazione di un luogo unico della

memoria che vive nel presente attraverso l’utilizzo di forme artistiche e linguaggi

contemporanei.

Dante è il poeta che ha inventato l’Italia. Non ci ha dato soltanto una lingua: ci ha

dato soprattutto un’idea di noi stessi e del nostro Paese. “A RIVEDER LE STELLE”,

tratto da “A riveder le stelle, Dante il poeta che inventò l’Italia” di A. Cazzullo

(Mondadori 2020), grande successo editoriale da 250.000 copie vendute, vuole

essere un racconto teatrale sul più grande poeta della storia dell’umanità, Dante, e

sulla sua opera più famosa. Un racconto, quello di Aldo Cazzullo, che avrà proprio

come la Divina Commedia due guide: un narratore – interpretato dallo stesso

Cazzullo – accompagnato dalle letture “ROCK” della Divina Commedia di Piero

Pelù.

«In questi mesi è stato sviluppato uno strettissimo legame tra Amministrazione e

Opera di Santa Croce in nome di una unione di intenti volta alla valorizzazione del

complesso monumentale all’interno della cornice cittadina – dichiara l’assessore

alla cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi – e questo spettacolo si

inserisce proprio in questo percorso comune che mira alla maggiore visibilità,

conoscenza e fruibilità del bene. Siamo certi che l’evento che debutta proprio a

Santa Croce saprà far rivivere Dante e le sue opere grazie al racconto di Aldo

Cazzullo e alla musicalità di Piero Pelù. Da Firenze il tour proseguirà svelando un

pezzo dell’opera e della vita del nostro concittadino più illustre in tutta Italia e

aggiungendo un nuovo tassello alle celebrazioni per il 700esimo anno dalla morte».

In Santa Croce tutto parla di Dante: la statua del poeta sul sagrato, il memoriale

dentro la basilica, le innumerevoli opere d’arte che ci riportano alla Firenze del

tempo dell’Alighieri. «Dante è un maestro di vita per l’uomo contemporaneo e Santa

Croce è un luogo speciale in cui la memoria viene conservata con cura per parlare

al presente – sottolinea la presidente dell’Opera di Santa Croce, Irene Sanesi – ci

riconosciamo nel progetto di Aldo Cazzullo proprio perché salda l’arte, la poesia e

la storia con la contemporaneità, per incontrare, nel nome di Dante, le donne e gli uomini del Terzo Millennio. Questa iniziativa vuol essere anche un segnale positivo

per Firenze, è una testimonianza del patto di prossimità che vede impegnata Santa

Croce con l’intera città in un comune progetto per la ripartenza».



Aldo Cazzullo ha ricostruito parola per parola il viaggio di Dante nell’Inferno e ne ha

scelto – in questo che è anche un percorso tra le innumerevoli bellezze d’Italia – gli

incontri più noti, con frequenti incursioni nella storia e nell’attualità. Dante è, infatti,

severo con i compatrioti: denuncia i politici corrotti, i Papi simoniaci, i banchieri ladri, gli usurai e tutti coloro che antepongono l’interesse privato a quello pubblico. Ma,nello s so tempo, esalta la nostra umanità e la nostra capacità di resistere e

rinascere dopo le sventure, le guerre, le epidemie.



Di seguito le date del tour estivo:

07 giugno Firenze – Piazza S. Croce

10 giugno Trento – Teatro Sociale (TRENTO FILM FESTIVAL)

17 giugno Montecchio (VI) – Castello di Romeo

18 giugno Pavia – Castello Visconteo

23 giugno Caorle (VE) – Piazza Vescovado

24 giugno Cervia (RA) – Arena dello Stadio dei Pini (RAVENNA FESTIVAL)

26 giugno Alba (CN) – PalaAlbaCapitale

29 giugno Caprarola (VT) – Palazzo Farnese (CAFFEINA FESTIVAL)

1 luglio Nora Pula (CA) – Teatro Romano (FESTIVAL LA NOTTE DEI POETI)

2 luglio Pratovecchio (AR) – Piazza Landino

3 luglio Urbisaglia (MC) – Anfiteatro Romano

4 luglio Pesaro – Anfiteatro del parco Miralfiore



Biografie



ALDO CAZZULLO

Entra a La Stampa come praticante nel 1988.[1] Nel 1998 si trasferisce a Roma. Nel 2003,

dopo quindici anni a La Stampa, passa al Corriere della Sera dove è inviato speciale ed

editorialista. Ha raccontato i principali avvenimenti italiani e internazionali degli ultimi 25 anni, in particolare le elezioni di Chirac, Erdogan, Bush, Abu Mazen, Netanyahu, Sarkozy, Obama,Cameron, Hollande, Trump, Macron, Sanchez, Johnson, oltre ai referendum sull’Europa, da quello francese su Maastricht (1992) alla Brexit. Ha seguito cinque edizioni dei Giochi Olimpici (Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016) e cinque Mondiali di calcio, compresa la vittoria degli Azzurri in Germania nel 2006. Ha intervistato Bill Gates, Steven Spielberg, Keith Richards, Jacques Le Goff, Don De Lillo, Mario Vargas Llosa, Daniel Day Lewis, Gérad Depardieu, Nigel Farage, Marine Le Pen e Rafael Nadal oltre ai protagonisti della vita pubblica italiana. Ha dedicato oltre venti libri alla storia e all’identità italiana, sia in chiave critica – come Outlet Italia (2007), L’Italia de noantri (2009) – sia in difesa della storia e delle potenzialità del nostro Paese. Viva l’Italia! (2010), Basta piangere! (2013), Possa il mio sangue servire (2015), Metti via quel cellulare (2017), scritto con i figli, hanno tutti superato le centomila copie; La guerra dei nostri nonni le duecentomila. Dal 10 gennaio 2017 è titolare della rubrica delle lettere del Corriere della Sera, succedendo a Sergio Romano[3]. Il 19 settembre 2018 esce Giuro che non avrò più fame. L’Italia della Ricostruzione, edito da Mondadori. Nel 2020 pubblica “A riveder le stelle. Dante, il poeta che inventò l’Italia”, un grande successo editoriale destinato a diventare uno spettacolo teatrale portato in scena con il cantante Piero Pelù a partire da giugno 2021.



PIERO PELÙ

Compositore, autore, produttore, perfomer rock e attore, co-fondatore dei mitici Litfiba, ha

pubblicato 20 album in studio e 7 album live vendendo oltre 7 milioni di copie. Ha collaborato in studio e on stage con artisti come Teresa De Sio, Gianna Nannini, Pavarotti, Mina, Ligabue, Jovanotti, Anggun, la PFM, Bennato, gli Afterhours, Andrea Appino (Zen Circus), Greta Thunberg ed Erri de Luca. Ha studiato Scienze politiche, musica, teatro, mimo e cinema. Ha pubblicato due autobiografie Perfetto Difettoso (Mondadori 2000) e Identikit di un ribelle (Rizzoli 2014) e il romanzo “ Spacca L’infinito” ( Giunti, 2021).



ANGELO GENERALI

Nato a Bologna nel 1964, si diploma in scenografia all’Accademia di Belle Arti. È

cofondatore, nel 1977, della compagnia “Rosaspina. Un teatro”, per la quale cura la regia

degli spettacoli e l’allestimento. Con Corvino Produzioni ha realizzato numerose regie, tra

le quali Io non taccio di Stefano Massini con Don Andrea Gallo, Caravaggio di Vittorio Sgarbi, L’economia spiegata con i Beatles e Trump Blues di Federico Rampini, da più di 10 anni cura la messa in scena e le videoinstallazioni dei lavori teatrali di Corrado Augias, spettacoli rappresentati nei principali teatri e festival italiani e in importanti istituzioni europee.

