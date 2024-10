Pierpaolo Spollon è ospite della seconda puntata di “Stasera c’è Cattelan – Supernova”

Il vodcast e podcast è disponibile sulle maggiori piattaforme di streaming e sul canale YouTube ufficiale di Alessandro Cattelan. TV, Spollon “Quando mi ha scelto il regista di Breaking Bad pensavo fosse uno scherzo”

Tra i prossimi progetti in uscita dell’attore Pierpaolo Spollon c’è una grande serie internazionale “Se non sbaglio andrà in onda a marzo su Amazon… worldwide!” afferma emozionato Spollon ai microfoni di “Stasera C’è Cattelan – Supernova” raccontando il progetto americano in cui ha interpretato un personaggio italiano recitando in inglese.

Com’è andata? chiede il conduttore Alessandro Cattelan “È andata bene! Confrontarsi con un mondo diverso. Anche se è lo stesso nostro, loro prendono il mestiere in maniera diversa.” La serie è firmata dal regista Adam Bernstein, “di Breaking bad, Better call saul, Succession, voi dite una serie …” racconta Spollon a Cattelan che commenta: “vabbè il top del top!” “Infatti io pensavo fosse uno scherzo! – confessa Pierpaolo Spollon – ma perché è venuto a chiamare me al provino?” e continua “talmente mi sembrava una roba folle che neanche ci avevo pensato, e invece poi è andata bene!”

Spollon, “soffro il mal di teatro”

“Lo spettacolo è terribile come sensazione di approccio iniziale. Io proprio è una cosa che soffro.” A confessarlo è l’attore Pierpaolo Spollon ospite del podcast Supernova “Adesso leggerissimamente meno, ma quando soffro meno va di m… lo spettacolo!” prosegue l’attore raccontando l’esperienza del suo spettacolo teatrale al conduttore Cattelan, che aggiunge “perchè togli quella tensione che in realtà è fondamentale”.

Una tensione che ha delle ripercussioni anche fisiche, racconta Pierpaolo Spollon: “Prima dello spettacolo, l’ansia mi crea questo enorme problema, prima di salire sul palco e devo esorcizzarla buttandola proprio fuori” e scherza “Che bella immagine!”

“Vomitare dall’ansia è tanto” commenta Cattelan, “è vero – ammette Spollon, che aggiunge – però… lo fa anche Messi!” raccontando di averlo letto in alcune interviste al calciatore.

Spollon sul doppiaggio, “L’educazione cinematografica passa per i film in lingua originale”

“Il doppiaggio è bello – afferma Pierpaolo Spollon “Stasera c’è Cattelan – Supernova” – “però diciamo che l’educazione visiva e cinematografica passerebbe anche per la visione di film in lingua originale.”

“Siamo uno dei pochi paesi insieme alla Spagna che guarda i film doppiati. In giro per l’Europa non succede questo. – commenta il giovane attore, ospite nel podcast di Alessandro Cattelan, che racconta un aneddoto personale: “Mi stupivo perché io ho sempre fatto campeggio e i campeggi dove andavo erano grossi campeggi internazionali dove c’erano norvegesi, danesi, gente del Nord Europa e loro parlavano tra di loro in inglese, un’abitudine a tenersi allenati con una lingua che non è quella nativa che noi non abbiamo.”

