Pietro Busetta presenta Il lupo e l’agnello. Dal mantra del Sud assistito all’operazione verità

Martedì 9 novembre, alle ore 18:00 presso la Feltrinelli Libri e Musica (via Cavour 133 – Palermo), Pietro Busetta presenta il suo libro Il lupo e l’agnello. Dal mantra del Sud assistito all’operazione verità (Rubbettino) insieme a Fabio Mazzola. Posti limitati. Green Pass obbligatorio.

Come trasformare il Mezzogiorno da problema in opportunità? A chi addebitare i due secoli di fallimento delle politiche meridionaliste? Quali sono le proposte operative concretamente attuabili in tempi brevi? A questi temi nevralgici per il futuro di tutto il Paese, Pietro Massimo Busetta cerca di dare risposte chiare e documentate rivisitando, in una prospettiva “eretica”, le posizioni dei principali attori della Questione Meridionale e le svariate soluzioni avanzate dall’unità d’Italia ai giorni nostri.

Pietro Massimo Busetta, ordinario di Statistica economica presso la facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Palermo, è stato direttore del CIRMET nel 1999, presidente della Fondazione Curella dalla sua costituzione, presidente del Consorzio Universitario di Agrigento e componente del consiglio di amministrazione della SVIMEZ. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche e volumi riguardanti il Mezzogiorno. I temi delle sue ricerche hanno riguardato prevalentemente il credito, i nodi dello sviluppo ed i processi di cambiamento necessari e in atto.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus COVID-19 e per garantire la salvaguardia della salute e della sicurezza di tutti i partecipanti, si richiede di osservare le indicazioni che seguono per partecipare agli eventi che si tengono sia all’interno della libreria che in ambiente esterno.

È richiesta l’esibizione del Green Pass con almeno uno dei seguenti requisiti:

– certificato di avvenuta vaccinazione anche della sola prima dose trascorsi 14 giorni dalla medesima;

– certificato di guarigione dall’infezione Covid-19;

– effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con esito negativo entro le 48h precedenti.

È obbligatorio indossare la mascherina protettiva per l’intera durata dell’evento.

Ai fini di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro, verrà assegnato un posto a sedere per ciascun partecipante all’evento, fino al raggiungimento della capienza massima consentita.

