Pigiama Run, oltre 200 a Mondello hanno corso per i bambini oncologici

Sport e solidarietà a Palermo in un evento nato a Milano che oggi coinvolge 19 città italiane. Palermo – Correre in pigiama a Palermo per una causa benefica: la Pigiama Run, l’evento annuale della Lega italiana per la lotta contro i tumori (Lilt) dedicato ai bambini malati di tumore costretti a stare in pigiama per tutto il giorno.

Una corsa di solidarietà che si è svolta in contemporanea in 19 città italiane, patrocinata nel capoluogo siciliano anche dall’Ordine dei medici provinciale per raccogliere fondi in favore di Lilt da destinare alle famiglie e alle cure dei piccoli pazienti oncologici.

Grande l’entusiasmo degli oltre 200 runner e sostenitori che venerdì scorso (30 settembre) si sono ritrovati a Mondello per correre lungo il litorale della borgata, da viale delle Palme fino a Capo gallo.

La Pigiama Run, arrivata quest’anno alla sua 4a edizione, non è una gara competitiva. “Chi ha corso, chi ha semplicemente camminato, chi ha partecipato con una donazione. E’ stata una corsa e camminata per donare accoglienza, assistenza e supporto a questi bambini – come hanno detto il presidente dell’Omceo Toti Amato e il consigliere Giorgio Picone -. Una maratona in pigiama, senza vincitori e sconfitti, che si è svolta nel pieno rispetto sportivo di tutti i partecipanti per un grande progetto di solidarietà, che acquista un significato simbolico se si considera lo sport come strumento di prevenzione e il pigiama come simbolo di vicinanza ai bambini che lottano ogni giorno per superare la malattia”.

