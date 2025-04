Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII”, il film

“PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII” PER LA PRIMA VOLTA AL CINEMA Dal 24 al 30 aprile in sala, l’iconico film concerto della band britannica del 1972 nella nuova versione restaurata in 4k. Inoltre, il 2 maggio esce per la prima volta in versione completa e ufficiale, l’album live su CD, Audio Digitale e vinile.

Nel 1971, i PINK FLOYD, ormai lanciati verso la fama mondiale, furono la prima band a esibirsi a Pompei. Quel concerto si trasformò in un film leggendario uscito l’anno seguente e in un disco live diventato cult, due opere imprescindibili che oggi tornano a far sognare: “PINK FLOYD AT POMPEII – MCMLXXII”.

Dal 24 al 30 aprile sarà nei cinema l’epocale film concerto del 1972 diretto da Adrian Maben. Il film, rimasterizzato digitalmente in 4K dal girato originale, con audio migliorato e remixato da Steven Wilson, documenta cosa facevano i Pink Floyd prima di diventare giganti delle classifiche su entrambe le sponde dell’Atlantico, dove la loro musica continua a essere celebrata ancora oggi. Ambientato tra le rovine dell’ anfiteatro romano di Pompei, questo film unico e immersivo cattura i Pink Floyd in un concerto intimo, senza pubblico. Tra i brani suonati anche “Echoes”, “Days”, “A Saucerful of Secrets” e “One of These.

Il film include anche rare immagini dietro le quinte della band al lavoro su “The Dark Side of the Moon” presso gli Abbey Road Studios. “Dal 1994 ho cercato le sfuggenti riprese originali di Pink Floyd at Pompeii, quindi il recente ritrovamento del negativo originale in 35mm del 1972 è stato un momento molto speciale – afferma Lana Topham, direttrice del Restauro per i Pink Floyd – La nuova versione restaurata presenta il primo montaggio completo di 90 minuti, combinando i 60 minuti della performance con i segmenti documentaristici agli Abbey Road Studios filmati poco dopo”. In Italia il film “Pink Floyd At Pompeii – MCMLXXII” è distribuito in esclusiva da Nexo Studios in collaborazione con Radio Deejay, Radio Capital, MYmovies, D’Alessandro e Galli.

Il 2 maggio uscirà l’album live PINK FLOYD AT POMPEII –MCMLXXII, in CD, audio digitale, e, per la prima volta, anche in vinile.

di Giada Coacci

Foto libere da copyright