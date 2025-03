Pisano superstar, con Magliona Motorsport è sul podio a Iglesias

Il pilota di Osilo mette a segno un grande secondo posto nei colori della scuderia sassarese alla prima presenza al Rally Sulcis Iglesiente al volante della Skoda Fabia R5 by Colombi gommata Pirelli

Sassari. C’è grande soddisfazione, condita da un sano pizzico di orgoglio, in casa Magliona Motorsport per il secondo posto assoluto centrato da Andrea Pisano al 3° Rally Sulcis Iglesiente. Tra sabato e domenica, il pilota di Osilo è stato autore di una prestazione da autentica superstar sugli asfalti della gara sarda valida per Coppa Rally di Zona ACI Sport e Campionato Regionale, che affrontava per la prima volta con la Skoda Fabia R5 preparata dal team Colombi, gommata Pirelli e condivisa con il navigatore Salvatore Musselli. Un podio che al termine delle dieci prove speciali disputate per Pisano e la scuderia sassarese presieduta dal pluricampione Omar Magliona rappresenta un perfetto esordio stagionale, prezioso viatico in vista di un 2025 a tutto gas in tutte le specialità del motorsport, fra pista, salita e, appunto, rally.

Pur al volante di una Skoda Fabia non di ultima evoluzione, nella due giorni del Sulcis Pisano è arrivato al massimo risultato possibile: l’alfiere Magliona Motorsport ha tenuto sempre il passo di un pluricampione italiano ed europeo come Luca Rossetti e grazie a tre splendidi acuti ha conquistato anche altrettanti successi parziali, brillando con il miglior crono sulle speciali “Perdaxius” di 5,27 km (due volte) e Nuxis-Santadi di 7,49 km, affrontate nella giornata finale del rally, unico pilota sardo a riuscire nell’impresa di vincere almeno una prova della manifestazione. Poi per Pisano la meritata cerimonia di premiazione a Iglesias, coronata con una “medaglia d’argento” che vale oro e i festeggiamenti condivisi con scuderia, squadra e sostenitori.

Foto in azione allegata: Foto Rally Sulcis Iglesiente

