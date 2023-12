Piscina comunale. 450 mila euro dal Governo nazionale per rimettere in funzione l’impianto sportivo

Il sindaco Grillo: “intendiamo accelerare le procedure per riaprire presto la struttura alle attività agonistiche e alle terapie per i disabili”

“Un’ottima notizia per Marsala e per l’impiantistica sportiva in particolare. Avevamo tutti i requisiti per attingere a quei fondi e così è stato. La manutenzione straordinaria metterà in sicurezza la struttura, adeguandola alla nuova normativa e consentendo l’accesso in vasca sia agli appassionati che a quanti necessitano di terapie riabilitative”. Lo afferma il sindaco Massimo Grillo, appreso da pochi minuti del finanziamento di 450 mila euro, concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la Piscina Comunale. L’assessore Ignazio Bilardello: “Continuiamo a mettere ordine nel settore Sport, a beneficio di atleti, appassionati e persone con disabilità. Un lavoro paziente, che necessita di notevoli investimenti e che rientra tra le priorità di questa Amministrazione”. La Giunta Grillo ha attinto le risorse dal “Fondo Sport e Periferie 2023”, sulla scorta di un progetto predisposto dal settore Lavori Pubblici che, per questo risultato, ha ricevuto il plauso dell’Amministrazione. Si prevedono opere di manutenzione straordinaria per ridare piena funzionalità a spogliatoi, servizi igienici, docce, infermeria ecc., nonchè adeguamenti degli impianti tecnologici esistenti.

