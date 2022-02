Piscina comunale ancora chiusa. Gelarda: “A Palermo fare sport è impossibile”

“La notizia della chiusura della piscina olimpica di Palermo è l’ennesima dimostrazione della “visione di Palermo” decantata dalla giunta Orlando – afferma Igor Gelarda, capogruppo della Lega al consiglio comunale -.

È assurdo che negli ultimi mesi la piscina sia rimasta sempre chiusa. Una volta è colpa della legionella, una volta lo sciopero dei dipendenti, stavolta tocca alla pompa che non funziona. Una situazione intollerabile anche perché l’impianto ospita una squadra di pallanuoto, come il Telimar che sta scrivendo una storica pagina di sport e che si ritrova una struttura inadeguata per ospitare eventi internazionali. A questo si aggiunge il problema che vivono le società sportive costrette a migrare in altre strutture per poter continuare gli allenamenti; senza dimenticare l’utenza pubblica che non può accedere ad una struttura nonostante in molti – in uno slancio di fiducia verso il comune – abbiano pagato la quota annuale per l’abbonamento annuale. E in mezzo a tutto questo caos la beffa del raddoppio delle tariffe. Sullo sport bisogna investire come strumento per il benessere fisico e dei cittadini”, conclude Gelarda.

Com. Stam.