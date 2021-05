Il responsabile del circolo di Fratelli d’Italia, recentemente costituito a Cefalù, Fabrizio Piscitello, ha presentato in una nota alla stampa il nuovo soggetto politico chiamato a riproporre nella cittadina normanna e nel comprensorio delle Madonie “un impegno rinnovato all’insegna di una tradizione che recuperiamo e che non abbiamo mai smarrito”.

Piscitello, leader dell’opposizione in consiglio comunale, ha ringraziato gli altri promotori dell’iniziativa, Marco La Rosa e il consigliere comunale Valeria Piazza “con i quali- ha aggiunto- stiamo creando le base per rilanciare la scommessa di una destra di governo in grado di sviluppare un progetto di crescita per Cefalù”. Compiacimento è stato espresso anche da Raoul Russo, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni: “Esprimo la mia soddisfazione per l’adesione qualificata di Fabrizio Piscitello, storica bandiera della Destra a Cefalù e in provincia di Palermo e per quelle di Marco La Rosa e del consigliere comunale Valeria Piazza. Ritengo estremamente importante – ha aggiunto – che sia operativo un nostro circolo in un centro di importanza strategica per l’intero territorio provinciale. Questa ulteriore presenza dimostra come Fratelli d’Italia non sia solo un partito di idee e di immagine, ma risulta pesantemente radicato nel territorio, aperto e inclusivo nell’ottica di un percorso di crescita politica e di governo del territorio”, ha concluso Raoul Russo.

