Secondo gradino del podio per la trentina nell’eliminazione, così come il quartetto nell’inseguimento a squadre. Nel maschile, quinto posto nella stessa specialità

GRENCHEN: Dai Campionati Europei su pista in fase di svolgimento a Grenchen, Svizzera, arrivano 2 medaglie d’argento dalle ragazze azzurre che portano a casa rispettivamente l’argento nell’eliminazione con Letizia Paternoster e quello del quartetto (Rachele Barbieri, Martina Fidanza, Silvia Zanardi, Marina Alzini) che nella finale contro la Germania (4’13″489) lottano con onore prima di cedere dopo metà gara.

Le azzurre ci provano con una condotta di gara generosa cercando di tenere testa alle fortissime tedesche. E’ il CT Dino Salvoldi che commenta il risultato: “Sapevamo che le avversarie erano di assoluto livello essendo il quartetto tedesco quello che per ¾ è quello di Tokyo. In questa finale non avevamo nulla da perdere ed abbiamo provato a resistere alle avversarie finche ne avevamo. Poi ne è seguito un calo e non ci resta che goderci questo podio. Certe volte ci si dimentica come un argento sia una medaglia vinta e non persa”.

L’argento di Paternoster: “Tenevamo molto all’eliminazione, e sono felice per il risultato di Letizia. Alla fine sono comunque arrivate le 3 favorite e chi aveva più gambe ha vinto”.

Domani: “Avremo l’Omnium con Barbieri, le avversarie sono agguerrite”.

Queste invece le parole della trentina Paternoster dopo l’argento nell’eliminazione: “Sono felice per il risultato, soprattutto se penso agli ultimi 2 anni in cui ho sofferto molto per vari problemi. Una medaglia che rappresenta un nuovo inizio per quello che voglio ottenere in questo sport”.

L’eliminazione ha registrato ben 3 interruzioni a causa di alcune cadute. “Le interruzioni mi hanno sicuramente penalizzata per il tipo di gara che solitamente interpreto. Non ci attacchiamo però a questo tipo di recriminazioni. Le gare sono anche questo”.

GLI ALTRI AZZURRI: Il quartetto maschile (Michele Scartezzini, Jonathan Milan, Francesco Lamon, Liam Bertazzo) è invece giunto quinto perdendo (3’52″199) contro la Danimarca, per un’inezia, 0,137, durante la prova del mattino. Gli azzurri, trainati da Jonathan Milan si sono disuniti nel finale e proprio per questo hanno di che rammaricarsi.

Davide Boscaro, 20 enne padovano, che sul chilometro ottiene il 7° posto con il tempo di 1’00″967 nella corsa vinta dall’olandese Jeffrey Hoogland.

Nel pomeriggio ha gareggiato anche Matteo Donegà che era impegnato nella corsa a punti dove è giunto 12°.



OUT IL MATTINO: Non accede alla finale della velocità Elena Bissolati. Fuori nel chilometro anche Mattia Pinazzi, +3”.896 che si piazza 13° (accedevano i primi 8).



DOMANI: Nella velocità maschile Matteo Bianchi, Rachele Barbieri nello scratch, nell’inseguimento individuale Manlio Moro e Jonathan Milan, Mattia Pinazzi nello scratch.

.

Gli Azzurri convocati

Martina Alzini – Valcar Travel & Service

Rachele Barbieri – GS Fiamme Oro

Liam Bertazzo – Vini Zabù

Matteo Bianchi – UC Trevigiani Campana Imb. Geo Tex

Elena Bissolati – GS Cicli Fiorin Cylcing Team ASD

Davide Boscaro – Team Colpack Ballan

Matteo Donegà – CTF

Martina Fidanza – GS Fiamme Oro

Francesco Lamon – GS Fiamme Azzurre

Jonathan Milan – Bahrain Victorious

Manlio Moro – Zalf Euromobil Desiree Fior

Stefano Moro – Biesse Arvedi ASD

Letizia Paternoster – GS Fiamme Azzurre

Mattia Pinazzi – Biesse Arvedi ASD

Michele Scartezzini – GS Fiamme Azzurre

Miriam Vece – CS Esercito

Elia Viviani – Cofidis

Silvia Zanardi – BePink

Letizia Paternoster sul podio dopo il secondo posto nell’eliminazione)

Ph: Bettini

Com. Stam./foto