Pistoia proclamata Capitale italiana del Libro 2026, le congratulazioni di Borgonzoni

Borgonzoni

“Un grande risultato, quello raggiunto da Pistoia, città che si è aggiudicata l’ambito titolo di Capitale italiana del Libro per l’anno 2026.

Parliamo di uno tra i riconoscimenti con la maggiore capacità di apportare ulteriore valore ai territori grazie al fortissimo richiamo esercitato dalla cultura. Fondamentale, infatti, per la crescita civile e sociale delle nostre comunità la forza aggregativa delle parole, del libro, della lettura”. Così il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che aggiunge: “Congratulazioni a Pistoia e i miei complimenti ai Comuni finalisti”.

Com. Stam.

KKKKK
