Coppa del Mondo ISSF – Larnaca (CYP) Pittini è d’oro nello Skeet a Cipro La Di Marziantonio fermata in semifinale. Domani il Mixed Team

Larnaca (CYP) – La terza Prova di Coppa del Mondo ISSF regala all’Italia un bellissimo oro nello skeet maschile. A metterselo al collo è stato Erik Pittini, poliziotto di Sutrio (UD). Per la prima volta su un podio individuale in Coppa. Lo scorso anno aveva fatto le prove generali salendo sulla vetta di quello a Squadre a Changwon (KOR), ma stavolta si gode la medaglia più preziosa in solitaria.

Terminate le qualificazioni con il punteggio di 120/125, ha spareggiato per l’ingresso in semifinale e se l’è meritata con +7 e +3 nello shoot-in. Nel round di accesso alla finalissima l’azzurro è stato il migliore e con 29/30 si è meritato il dorsale numero uno per la corsa alle medaglie. Mantenendo altissima la concentrazione Pittini è riuscito a guidare la finale sin dalle prime battute ed è arrivato a duellare con il finlandese Eetu Kalloinen (allenato dall’italiano Pietro Genga, ndr) per l’oro e l’argento. Alla fine, il primo posto è stato suo con un ottimo 38/40 rispetto al 35/38 (golden hit, ndr) dell’avversario. Terzo sul podio il tedesco Sven Korte.

“Ancora non ci credo, sono felicissimo – ha dichiarato Pittini subito dopo la finale – Ho lavorato tanto per arrivare a realizzare il songo di una medaglia in una gara importante ed è finalmente arrivata nel modo più bello. E’ stata una gara davvero impegnativa, ma sono riuscito a rimanere concentrato fino alla fine. Dopo aver vinto lo spareggio per la semifinale mi sono detto che non avrei dovuto sprecare questa occasione. Ho stretto i denti e sapere che tra pochi minuti sentirò suonare l’Inno di Mameli per la mia vittoria mi riempie di orgoglio. Una gioia immensa che voglio condividere con la mia famiglia, con la Federazione Italiana Tiro a Volo, con la Polizia di Stato e con il CT Benelli e tutta la Squadra. Sono stati la mia forza”.

Lontani dalla vetta della classifica finale Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE) ed Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN), rispettivamente diciottesimo con 118/125 e ventitreesimo con 117/125.

Al femminile è stata Chiara Di Marziantonio la migliore delle azzurre in gara. La portacolori dell’Esercito Italiano ha chiuso le qualificazioni con il punteggio di 119/125 +7+4 che le ha assicurato un posto nella prima semifinale. Purtroppo, nel round di accesso alla finalissima l’azzurra non è stata sufficientemente incisiva e con 13/20 non ha strappato il biglietto per giocarsi le medaglie e si è dovuta accontentare dell’ottavo posto.

Con 117/125 Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI) non è salita oltre la undicesima posizione, mentre Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD) con 113/125 ha chiuso in diciannovesima. Sul podio sono salite la slovacca Danka Bartekova, la cinese Jinmei Gao e la chilena Francisca Crovetto Chadid (allenata dall’italiano Christian Eleuteri, ndr), rispettivamente oro, argento e bronzo.

“Soddisfazione enorme per la vittoria di Erik (Pittini, ndr) – ha commentato il Direttore Tecnico Nazionale Andrea Benelli – Ha fatto una grande gara, malgrado qualche difficoltà nell’ultima serie di qualificazione, ma si è ripreso nello spareggio. Per quanto riguarda la finale, è stato stratosferico. Bene anche la Di Marziantonio che, anche se non ha portato a casa una medaglia, è cresciuta e noi abbiamo bisogno di questo segnale. Anche la stessa Maruzzo ha fatto una gara molto buona. Per il resto della squadra, dobbiamo fare meglio. Ringrazio chi ci aiuta in tutto, ovvero la Federazione ed il Presidente, grazie a Fabio Partigiani (il Preparatore Atletico, ndr) che ci aiuta sempre nelle trasferte e voglio fare un ringraziamento speciale ai miei atleti perché siamo e sono un grande gruppo”.

Domani la gara di Skeet si concluderà con il Mixed Team. Per l’Italia Benelli schiererà le coppie miste composte da Martina Maruzzo – Elia Sdruccioli e Chiara Di Marziantonio – Tammaro Cassandro. Dopo le tre serie di qualificazione, i migliori quattro teams si sfideranno nei medal matches a partire dalle ore 15.00 italiane.

Intanto stasera arriverà a Larnaca anche la Squadra Azzurra di Fossa Olimpica del Direttore Tecnico Nazionale Marco Conti, che per l’occasione ha convocato Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto, Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT), Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO), Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI), Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE) e Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA). Con loro sono partiti per Cipro anche Lorenzo Franquillo (Marina Militare) di Trevi (PG), Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de Tirreni (SA) e gli Junior Gianmarco Barletta (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA) e Marika Patera di Cento (FE), accompagnati dal Commissario Tecnico Daniele Di Spigno, tutti in gara per i punti ranking (RPO, ndr) e non per le medaglie.

RISULTATI

Skeet Maschile: 1° Erik PITTINI (ITA) 120/125 (+7+3) – 29/30 – 38/40; 2° Eetu KALLIONEN (FIN) 121/125 (+5+2) – 27/30 – 35/38; 3° Sven KORTE (GER) 123/125 – 26/30 – 24/30; 4° Dustan TAYLOR (USA) 122/125 – 25/30 – 17/20; 5° Georgios ACHILLEOS (CYP) 121/125 (+10) – 25/30; 6° Ben LLEWELLIN (GBR) 121/125 (+5+1) – 23/30; 7° Azmy MEHELBA (EGY) 120/125 (+8) – 17/20; 8° Clive FARRUGIA (MLT) 121/125 (+9) – 14/20; 18° Tammaro CASSANDRO (ITA) 119/125; 23° Elia SDRUCCIOLI (ITA) 118/125.

Skeet RPO Maschile: Francesco BERNARDINI (ITA) 118/125.

Skeet Femminile: 1ª Danka BARTEKOVA (SVK) 120/125 (+4) – 25/30 – 35/40; 2ª Jinmei GAO (CHN) 120/125 (+3+2) – 25/30 – 30/36; 3ª Francisca CROVETTO CHADID (CHI) 119/125 (+1) – 24/30 – 25/30; 4ª Yiting JIANG (CHN) 118/125 (+2) – 24/30 (+2) – 16/20; 5ª Viktoria LARSSON (SWE) 119/125 (+8) – 25/30 (+1); 6ª Assem ORYNBAY (KAZ) 120/125 (+3+1) – 17/30; 7ª Marjut HEINONEN (FIN) 119/125 (+7+3) – 14/20; 8ª Chiara DI MARZIANTONIO (ITA) 119/125 (+7+4) – 13/20; 11ª Martina MARUZZO (ITA) 117/125; 19ª Cainero CHIARA (ITA) 113/125.

Skeet RPO Femminile: Damiana PAOLACCI (ITA) 107/125.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN); Erik Pittini (Fiamme Oro) di Sutrio (UD).

Ladies: Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerveteri (RM); Martina Maruzzo (Fiamme Oro) di Nanto (VI).

RPO: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Damina Paolacci (Fiamme Oro) di Roma.

Direttore Tecnico: Andrea Benelli.

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

LA SQUADRA AZZURRA DI TRAP

Men: Mauro De Filippis (Fiamme Oro) di Taranto; Erminio Frasca (Fiamme Oro) di Priverno (LT); Daniele Resca (Carabinieri) di Pieve di Cento (BO).

Ladies: Alessandra Della Valle (Fiamme Azzurre) di Solaro (MI); Alessia Iezzi (Carabinieri) di Manoppello (PE); Maria Lucia Palmitessa (Fiamme Oro) di Monopoli (BA).

RPO: Lorenzo Franquillo (Marina Militare) di Trevi (PG); Gianmarco Barletta (Fiamme Oro) di Contursi Terme (SA); Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de Tirreni (SA); Marika Patera di Cento (FE).

Direttore Tecnico: Marco Conti.

Commissario Tecnico: Daniele Di Spigno.

PROGRAMMA

Mercoledì 29 Marzo Gara Skeet Mixed Team

15:00 Medal Matches Mixed Team Skeet

Giovedi 30 Marzo Allenamenti Ufficiali Trap

Venerdì 1 Aprile Gara Trap Maschile e Femminile (75 piattelli)

Sabato 2 Aprile Gara Trap Maschile e Femminile (50 piattelli)

14:00 Semifinali e Finale Trap Femminile

15.30 Semifinali e Finale Trap Maschile

N.B.: Tutti gli orarti sono indicati in ora locale italiana. La differenza tra Roma e Larnaca è di +1 ore. (Es. Quando a Doha saranno le 15.00, a Roma saranno le 14.00)

