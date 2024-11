“Più aree per la sosta riservate ai diversamente abili”

Bronte – Parte nella Città del pistacchio una ricognizione sugli “stalli per disabili”, ovvero le aree di sosta riservate ai veicoli appartenenti alle persone diversamente abili.

Il consigliere comunale Salvatore Calamucci, infatti, ha inviato una lettera al sindaco, sen. Pino Firrarello ed all’assessore alla Polizia municipale, Giuseppe Di Mulo, chiedendo una ricognizione degli stalli “con particolare attenzione alle zone in prossimità degli edifici scolastici”.

“La mia richiesta – scrive Calamucci nella missiva – è motivata dalla necessità di verificare l’adeguatezza e la distribuzione degli stalli per disabili, al fine di garantire una corretta accessibilità e inclusione per le persone con disabilità. Ritengo – conclude – fondamentale che il nostro Comune debba rispettare le normative vigenti in materia di accessibilità e che gli stalli debbano essere posizionati in maniera strategica e funzionale”.

E ricevuta la richiesta, il comandante della Polizia municipale, il capitano Domenico Fiorito, ha effettuato una ricognizione degli stalli istituiti nei pressi degli edifici scolastici e quelli istituiti su richiesta di privati.

Il risultato è stato che nei pressi dei 6 edifici scolastici ci sono 9 stalli, mentre nell’intero perimetro urbano sono 32 i posteggi per disabili per i privati.

“La ricognizione effettuata dalla Polizia municipale – ha affermato l’assessore Giuseppe Di Mulo – è stata utile per avere il quadro di una situazione che prima sconoscevamo. Inoltre ci ha permesso di avere contezza su dove intervenire. Riteniamo, infatti, che soprattutto in alcune aree scolastiche il numero degli stalli riservati ai diversamente abili debbano essere aumentati per garantire, anche a chi è stato solo più sfortunato di noi, la possibilità di trovare posteggio agevolmente. Ringrazio – ha concluso Di Mulo – il consigliere Calamucci per la richiesta inoltrata ed il comandante Fiorito per la solerzia con cui ha risposto alle nostre richieste”.

