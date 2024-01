PIZZA DAY – LA PASSIONE PER LA PIZZA

È uno dei cibi italiani più famosi, amati e imitati al mondo, simbolo di convivialità, di condivisione, di buon mangiare, e per molte famiglie ha un giorno della settimana dedicato. Tonda o a pala, classica o innovativa, è la pizza, di cui oggi (17 gennaio) la giornata mondiale.

Oltre al World Pizza Day, il 17 gennaio il mondo intero celebra Sant’Antonio Abate che secondo la leggenda ha anche donato il fuoco agli uomini per tenerli al caldo rubandolo all’inferno. Per questo Sant’Antonio Abate è anche il patrono dei fuochi e di tutte quelle professioni che al fuoco sono strettamente legate, e quindi anche i pizzaioli (oltre ai fornai e ai pompieri). Infatti, diverse regioni del Sud, si accendono anche i fuochi in onore di Sant’Antonio Abate: nel Salento li chiamano “focare” ad esempio, mentre a Napoli sono i “fucarazzi”. Per radunarsi intorno a questi falò che vengono allestiti tra i cortili e le piazze, ringraziare il santo, pregare affinché porti buona fortuna per l’anno appena cominciato. Dal punto di vista economico, i dati Coldiretti parlano di un settore con un fatturato che sale a oltre 15 miliardi di euro all’anno.

L’occupazione stimata è calcolata invece in 100.000 addetti a tempo pieno e altrettanti nel weekend. E’ registrato dall’organizzazione agricola che il comparto Italia sforna 2,7 miliardi di pizze all’anno con 200 milioni di chili di farina tutto l’anno, 225 milioni di chili di mozzarella, 30 milioni di chili di olio di oliva e 260 milioni di chili di salsa di pomodoro. Questo alimento è diventato un vero e proprio “comfort food”e viene consumato spessissimo: una volta a settimana dall’86% degli italiani e due volte a settimana dal 40%. La ricorrenza consentirà a tutti i pizza lovers e non solo, di degustare varie proposte di pizza, dalla versione gourmet a quella più tradizionale e classica. Tra i gusti preferiti, si è fatta una sorta di classifica in base agli ordini delivery, vediamo insieme qual è pizza preferita degli italiani. Sul podio si classifica la classica “Margherita”, seguita dalla “Diavola”mentre in terza posizione troviamo la “Bufala”. Conclude la Top 10 delle pizze più amate degli italiani la “Americana con wurstel e patatine” in nona posizione e per ultima (ma non per bontà) la “Prosciutto e funghi”. Quest’anno, in cui ricorre anche il quarantennale dell’Associazione Verace Pizza Napoletana, il programma del World Pizza Day (che trovate completo su Facebook) è ricchissimo, tra incontri di piazza e dirette streaming che coinvolgeranno esperti e pizzaioli i tutto il mondo che hanno aderito all’associazione impegnandosi a rispettarne il rigido disciplinare per la preparazione della pizza. Non vi resta che mettervi alla prova e degustare la vostra pizza preferita. Buon appetito!

di Paola Bonacina