Pizzaut, a scuola di pizza

Al via le iscrizioni per l’Accademia di PizzAut. L’iniziativa nasce grazie a Nico Acampora, fondatore di PizzAut, il ristorante che dal 2021 a oggi ha dato una prospettiva di lavoro autentica e concreta a più di trenta ragazzi autistici, impegnati presso le due sedi della fondazione, a Cassina de’ Pecchi (MI) e Monza (MB).

Il progetto, in continua espansione, passa ora dalla tavola ai banchi di scuola con l’apertura di un’accademia che ha l’obiettivo di offrire percorsi di formazione e inserimento nel mondo del lavoro a venti ragazzi autistici tra i 18 e i 29 anni residenti in Lombardia. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Fondazione Mazzini, avrà inizio il 10 settembre 2025 presso l’Istituto Mazzini di Cinisello Balsamo (MI) con un corso gratuito che prevede 100 ore di studio in aula, 100 ore di stage nei ristoranti di PizzAut e 500 ore di tirocinio formativo retribuito nei locali o nei food truck della fondazione. Le iscrizioni per la PizzAut Academy sono aperte fino al 20 agosto 2025, le domande devono essere inoltrate via mail all’indirizzo cfp@fondazionemazzini.com con allegati curriculum vitae e diagnosi di autismo.

Questa novità è solo una delle proposte di PizzAut per il futuro dei ragazzi affetti da autismo. Insieme all’attività formativa dell’Academy e alla realtà dei ristoranti (PizzAut) e dei food truck (PizzAutobus), PizzAut nel corso degli anni ha avviato anche le Palestre di Autonomia Abitativa, cioè appartamenti e spazi dove i ragazzi e le ragazze autistiche inserite nel progetto possono sperimentare percorsi di avvicinamento alla vita indipendente. Accanto a ciò ovviamente Nico Acampora e il suo staff non smettono mai di parlare di diritti e integrazione nelle scuole, negli studi televisivi o ai concerti (AdVocacy) per perseguire quello che è l’obiettivo, ma anche la costante del loro grande progetto: “Nutrire l’inclusione”.

Testo e foto di Alessia Folli

Foto e video liberi da copyright