Pizzicato con la droga sotto la sella: denunciato dai Carabinieri

Paternò (CT). E’ stato “pizzicato” dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Paternò, un 23enne del posto, già con pregresse vicissitudini giudiziarie sulle spalle, denunciato all’Autorità Giudiziaria perché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Intorno alle 19.00, infatti, la pattuglia di Carabinieri stava effettuando un servizio perlustrativo lungo le strade del centro cittadino quando i militari, transitando lungo la via Mongibello, hanno notato la presenza del giovane che, in uno slargo della carreggiata, stazionava in solitaria accanto al suo scooter, come se fosse in attesa di qualcuno.

Il suo atteggiamento ha “consigliato” ai militari di sottoporlo ad un controllo che però, fin da subito, ha provocato in lui un certo nervosismo, che non è sfuggito ai militari che, pertanto, hanno deciso di approfondire le verifiche. La perquisizione dello scooter, ha consentito ai Carabinieri di scovare, nel vano sottosella, alcune bustine di plastica al cui interno erano contenute 3 dosi di cocaina, una di marijuana ed alcuni pezzi di hashish, suddivisi per categorie.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la droga è stata sequestrata e il 23enne denunciato.