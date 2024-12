Pizzicato con la “skunk” nel bagagliaio: arrestato dai Carabinieri

Zafferana Etnea (CT). E’ stato beccato “al volo” mentre viaggiava in auto, il 35enne incensurato di Zafferana Etnea arrestato in flagranza dai Carabinieri della locale Stazione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto è maturato a seguito della meticolosa attività info investigativa dei militari che, in quasi simbiotico quotidiano contatto con la popolazione, avevano appreso come l’uomo, a dispetto dell’assenza di precedenti penali a suo carico, nascondesse verosimilmente una “doppia vita” da spacciatore.

I Carabinieri hanno pertanto “puntato” il 35enne, monitorandolo con servizi di avvistamento fino a quando, ritenuto che fosse arrivato il momento propizio, lo hanno fermato per un controllo a bordo della sua auto, una Smart, bloccandolo all’incrocio tra la via Roma e la via Della Montagna.

E’ stato grande lo stupore per il 35enne, tramutatosi però ben presto in sgomento quando un militare, all’interno di una tasca della sua giacca indossata, ha trovato una bustina contenente una piccola quantità di skunk, un tipo di marijuana dall’elevato contenuto di “THC”, dagli effetti quindi sensibilmente maggiori rispetto a quella “normale”.

Tanto è però bastato ai Carabinieri per approfondire in caserma la ricerca a bordo dell’autovettura dove, in effetti, ben occultata all’interno del bagagliaio, hanno scovato una busta contenente 40 dosi della medesima sostanza stupefacente.

Il 35enne è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.