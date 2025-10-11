Pizzicato dai Carabinieri a recuperare la droga: arrestato

Palagonia (CT). E’ stato beccato “al volo” mentre viaggiava in auto, il 51enne di Palagonia che, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’arresto dell’uomo, già noto ai Carabinieri proprio per le sue vicissitudini giudiziarie, è frutto dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale, nell’ambito dei quali i militari, mentre transitavano intorno alle 12.30 lungo la via Garibaldi, hanno incrociato una Wolkswagen Golf guidata ad alta velocita proprio dal 51enne.

I Carabinieri hanno subito deciso di intimare l’alt al conducente il quale, da parte sua, ha invece pigiato sull’acceleratore, tentando di “seminare” la gazzella che, però, non lo ha perso di vista e, invece, ha continuato a seguirlo lungo la SS 385 dove, probabilmente vistosi alle strette, l’uomo ha lanciato dal finestrino una busta di cellophane. Quel “lancio” non è però sfuggito ai Carabinieri che, dopo averlo bloccato, hanno anche recuperato il sacchetto, nel quale erano stati nascosti più di 100 grammi di marijuana.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, i Carabinieri lo hanno arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dei “domiciliari”, ferma restando la presunzione d’innocenza degli indagati valevole ora e fino a condanna definitiva.