“Pizzicato” dai Carabinieri con una dose … il resto lo teneva a casa: arrestato un giovane spacciatore

Mazzarrone (CT). La costante attività info investigativa, svolta sulla scia delle linee guida del Comando Provinciale di Catania, per una ancora più incisiva azione di contrasto alla vendita di sostanze stupefacenti, ha consentito ai Carabinieri della Stazione di Mazzarrone di arrestare in flagranza un incensurato 19enne del posto, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, I Carabinieri hanno predisposto numerosi controlli veicolari dinamici, fino a quando, verso le 13:00, non è stata fermata una Honda CR-V guidata da un 21enne ragusano incensurato che si trovava in compagnia del 19enne. Sin dalle prime fasi del controllo, il ragazzo più giovane è apparso alquanto nervoso, e questo suo atteggiamento non è sfuggito ai militari dell’Arma che, perciò, hanno deciso di perquisirlo, scovando, nascosta in un pacchetto di sigarette, una dose di cocaina.

Tanto è bastato per indurre i Carabinieri ad approfondire la ricerca, estendendo la perquisizione anche presso l’abitazione del giovane, in via Arno.

Qui, nella stanza da letto del ragazzo, all’interno di due scatole di scarpe e di una pochette, tutte nascoste in un armadio, i Carabinieri hanno recuperato 75 grammi di hashish, un barattolo di vetro con 30 grammi di marijuana ed un bicchierino da caffè con circa 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e tutto il materiale occorrente per il confezionamento della droga in singole dosi, e ben 690,00 euro, ritenuti i guadagni dell’attività di spaccio.

Il 19enne, quindi, è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto, mentre droga e denaro sono stati sequestrati.