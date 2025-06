“Pizzicato” sul fatto e denunciato per furto dai Carabinieri

Caltagirone (CT). Proseguono senza sosta i servizi di prevenzione e repressione dei reati, tra cui quelli di natura predatoria, come i furti e le rapine, condotti dai reparti dell’Arma dei Carabinieri di Catania nell’ambito di una più ampia strategia di controllo del territorio, secondo le direttive del Comando Provinciale.

In tale contesto operativo, i Carabinieri della Stazione di Caltagirone hanno colto in flagranza un 60enne del luogo, sorpreso mentre tentava di impossessarsi di un grosso cavo di rame nei pressi dell’ospedale di via Santa Maria di Gesù.

L’uomo, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è stato denunciato per tentato furto.

Il fatto è accaduto intorno alle ore 9:00, quando una pattuglia, nel corso di un servizio di perlustrazione, ha notato il soggetto intento a caricare sul proprio furgone un pesante cavo in rame, del diametro di circa 10 centimetri, prelevato da un’area di cantiere all’esterno della struttura sanitaria.

Insospettiti dall’atteggiamento fin troppo disinvolto, i militari sono immediatamente intervenuti e dopo aver bloccato ed identificato l’uomo gli hanno chiesto le dovute spiegazioni.

In un primo momento, il 60enne non ha fornito alcuna risposta coerente agli investigatori dell’Arma, salvo poi affermare, con tono sprezzante, di essere stato autorizzato allo “smaltimento” del materiale.

Una giustificazione che non ha convinto affatto i militari della Stazione di Caltagirone, i quali hanno subito avviato i dovuti accertamenti contattando il responsabile dei lavori di riqualificazione. Quest’ultimo, colto quasi alla sprovvista, ha inizialmente escluso di aver dato incarico a qualcuno per lo smaltimento di materiali, ma solo dopo un sopralluogo ha potuto constatare l’effettiva mancanza del cavo in rame, confermando così la sottrazione illecita.

Il materiale è stato, naturalmente, recuperato e restituito alla ditta, mentre per l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per tentato furto.