Domenica 17 gennaio 2021, come di consueto, in tutto il globo si celebrerà la Giornata Mondiale della Pizza. Questa costituisce l’occasione perfetta per provare la nuova nata in casa Pizzium, disponibile in edizione limitata grazie alla collaborazione tra Pizzium, Al.ta Cucina e Uber Eats.

Dopo un anno burrascoso e incerto, la pizza racchiude un messaggio di ottimismo: si ispira infatti alla primula, fiore primaverile che nasce dopo le ultime nevicate, simbolo di speranza e della rinascita. Per il palato si traduce nel gusto della tradizione con un alternarsi di sapori decisi e delicati. Gli ingredienti di alta qualità, 100% italiani DOP e IGP si ispirano ai colori vivaci delle primule per accompagnare questo nuovo inizio: oltre le cialde di parmigiano e la fonduta di pecorino c’è il verde rassicurante della foglia di basilico e la passata di pomodorini gialli, in pendant con il colore Pantone 2021.

L’iniziativa fa parte del percorso di collaborazione tra Uber Eats e Al.ta Cucina che propone alla propria community piatti esclusivi in edizione limitata creati con ristoratori di tutta Italia, contenuti originali, sconti speciali e attività volte a entrare nella cucina dei ristoranti alla scoperta dei segreti che si nascondono dietro i loro migliori piatti. Nei prossimi giorni infatti, sui canali Al.ta Cucina sarà pubblicato il video di presentazione della nuova Pizza Primula, disponibile già da oggi su Uber Eats nei ristoranti Pizzium.

Informazioni su Al.ta Cucina

Al.ta Cucina è una community verticale di food che porta nel mondo la cucina italiana come mediatech company. Startup fondata da Alessandro Tartaglia e Simone Mascagni nel 2018, oggi rappresenta una delle più grandi food community sulle maggiori piattaforme social dove protagoniste sono le video ricette. Attualmente con un seguito di oltre 4 milioni di persone e oltre e 1 miliardo di visualizzazioni organiche ottenute i canali social di Al.ta Cucina hanno rivoluzionato il modo in cui le ricette del Bel Paese vengono cercate, consultate e condivise diventando a loro volta una sorta di social cross piattaforma per gli appassionati di cucina italiana. A partire da queste caratteristiche i canali di Al.ta Cucina sono diventati un’opportunità per le aziende di dialogare con una community verticale. A oggi la media tech company individua e sviluppa progetti di branded content, amplificazione tramite network di brand ambassadors, contest di ricette, contest Gratta & Vinci e campagne di affiliation marketing capaci di premiare sia le audience sia le conversion attraverso soluzioni digitali originali, competitive e soprattutto basate su una delle community verticali sul food più rilevanti in Italia.

In occasione del Pizza Day, solo per questo sabato e domenica, la Pizza Primula sarà in offerta speciale su Uber Eats, con il 30% di sconto all’acquisto.

Com. Stam.