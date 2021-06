Nel campionato di serie C Silver siciliana è tempo di playoff. La Gold & Gold Messina, dopo aver conquistato il terzo posto in classifica al termine della regular season, affronta in gara secca al “PalaMili” gli Svincolati Milazzo, giunti al sesto posto con 12 punti all’attivo.

Non sarà un avversario facile da affrontare per i ragazzi allenati da Pippo Sidoti e Francesco Paladina, concetto che abbiamo già espresso in sede di presentazione della gara di ritorno, conclusa all’overtime e vinta dai giallorossi per 90-80. Anche all’andata, Scimone e compagni si sono imposti, ma al termine dei quaranta minuti e con il punteggio di 93-75. Quella incontrata il 21 marzo scorso, però, era una squadra totalmente diversa da quella che gli Scolari incroceranno in questo quarto di finale. Il roster affidato a Gigi Maganza adesso ha una fisionomia ben definita con due lunghi molto affidabili come Pesic e Roso ed una batteria di esterni di primordine da fare invidia a qualsiasi avversario. Dal momento che i playoff sono un torneo a se, e si riparte da zero, la Basket School Messina dovrà far tesoro delle gare precedenti e scendere in campo con l’atteggiamento che questo tipo di partite richiede.

Trattandosi poi di gara unica, sarà fondamentale evitare errori, distrazioni e inutili lamentele. Non sarà semplice, dopo un campionato breve ma intenso, che nell’ultimo mese ha visto i giocatori impegnati quasi ogni tre giorni. Coach Sidoti, che non ama mai fare pretattica, lo sa bene: “Non stiamo bene fisicamente e si vede, perché siamo un po’ stanchi e dobbiamo trovare le energie e le risorse per poter fare una grande partita mercoledì. In queste due partite ci giochiamo la finale a cui teniamo particolarmente. Affrontiamo una squadra costruita sicuramente per le zone alte della classifica, quindi una squadra che contro di noi si giocherà tutto in una partita secca. Sono più lunghetti di noi, più fisici di noi, pero li abbiamo battuti due volte, in campionato abbiamo fatto qualche punticino in più, quindi un motivo ci dev’essere. Però abbiamo grande rispetto, sappiamo che è un derby e sarà una partita che dovremo giocare con la giusta intensità, con la giusta presenza che nelle ultime due partite è un po’ mancata”. Fin qui Pippo Sidoti che, siamo sicuri, troverà le giuste motivazioni nei suoi ragazzi, dall’alto della sua grande esperienza. In ogni caso lo spettacolo è assicurato, tra due roster importanti che cercheranno di prevalere sugli avversari.

Palla a due per Gold & Gold Messina – Svincolati Milazzo alle ore 20:30 del 2 giugno 2021, dirigeranno Federico Puglisi di Aci Catena e Alice Foti di Acireale. Come di consueto la gara sarà trasmessa in diretta streaming, con collegamento a partire dalle ore 20:25 circa sulle pagine ufficiali Facebook della Basket School Messina e su quella di Messina Sportiva. La telecronaca sarà affidata a Carmelo Minissale con il commento tecnico di Peppe Melita. Supervisione tecnica di Vincenzo Nicita Mauro.

