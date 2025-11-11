Playout serie A1 maschile: sarà Ct Palermo – Junior Tennis Perugia

Piraino e compagni affronteranno la compagine umbra di Francesco Passaro e dell’ex Alessandro Giannessi. Andata in Umbria il 23 novembre, ritorno a Palermo il 30 novembre

Si è svolto questa mattina a Roma il sorteggio dei playout di A1 maschile in programma il 23 novembre e il 30 novembre. Il Ct Palermo, terzo nel suo girone, ha pescato lo Junior Tennis Perugia che ha chiuso il proprio raggruppamento al 4° posto. Al sorteggio svolto nella Capitale era interessata anche un’altra compagine siciliana ovvero il Ct Vela Messina che se la vedrà con i ravennati del Ct Zavaglia.

La formazione del club di viale del Fante avrà il piccolo vantaggio di disputare la sfida di ritorno in casa. Ct Palermo che ha concluso il girone con 10 punti (doppio successo contro Park Tc Genova, affermazione interna contro il Match Ball Firenze, pareggio a Crema) che purtroppo non sono bastati per arrivare al 2° posto.

I capitani Davide Cocco e Luigi Brancato potranno contare, per questo importantissimo playout, su Gabriele Piraino che sta proseguendo a Torino il percorso come Sparring Partner alle Nitto Atp Finals e oggi ha giocato anche con il canadese Felix Auger – Aliassime, Luca Potenza, Adrian Oetzbach, Francesco Mineo, Riccardo Surano e Antonino Trinceri.

Nello Junior Tennis Perugia spicca su tutti il nome di Francesco Passaro, 24 anni, giocatore del vivaio del sodalizio umbro e che occupa attualmente la posizione 128 del ranking, ma è stato 89 lo scorso febbraio. Tornerà sui campi del Ct Palermo il mancino spezzino 35enne Alessandro Giannessi che ha vestito i colori del Ct Palermo nel 2023 e nel 2024 fornendo sempre ottime prestazioni. Giannessi quest’anno ha abbandonato l’attività internazionale. Come giocatore straniero, lo Junior ha l’olandese Stjin Slump, 620 del ranking. Gli altri elementi spendibili per i playout sono Tomas Gerini, classificato 2.2 e i tre atleti del vivaio, al pari di Passaro, Gilberto e Giulio Casucci e Manuel Guerrieri.

“Sicuramente non abbiamo pescato bene perché conosciamo perfettamente la forza del team perugino – dichiara il capitano del Ct Palermo Davide Cocco – che annovera un giocatore fortissimo come Passaro. Come ho più volte ribadito però siamo estremamente carichi perché vogliamo mantenere la categoria con tutte le nostre forze. Indubbiamente c’è tanta rabbia per il fatto di aver messo a referto 10 punti e non essere riusciti a chiudere secondi. Sarà molto importante fare un buon risultato in Umbria – conclude – per poi sfruttare il fattore campo al ritorno dove il calore del pubblico spero possa fare la differenza”.

1 La squadra maschile del Ct Palermo 2 Gabriele Piraino 3 Luca Potenza foto by Massimo Ragusa

