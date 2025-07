PNRR cabina di regia progetti Rigenerazione Urbana e Inclusione Sociale

Questa mattina presso la Prefettura di Trapani in presenza e in videoconferenza si sono svolti due incontri della locale Cabina di Regia per verificare lo stato di avanzamento dei 23 progetti PNRR di Rigenerazione urbana a titolarità del Ministero dell’Interno e dei 14 progetti di inclusione sociale a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, funzionali a sostenere la realizzazione di interventi nei confronti di quelle persone che si trovano in condizioni di disabilità e marginalità sociale.

I progetti di Rigenerazione Urbana e Inclusione Sociale per un totale complessivo di euro 56.680.264,77 riguardano i Comuni di Alcamo, Castelvetrano, Erice, Marsala, Mazara del Vallo e Trapani.

Alla riunione convocata dal Prefetto, Daniela LUPO e coordinata dal Viceprefetto Maria BARATTA, hanno partecipato il rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, il rappresentante della Ragioneria Territoriale dello Stato, i Rappresentanti delle amministrazioni titolari e dei Comuni interessati.

Nel corso dell’incontro i partecipanti hanno relazionato sullo stato di avanzamento procedurale, fisico e finanziario di tutti i progetti, nonché sulle criticità emerse nel corso di attuazione degli interventi che sono state risolte grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti e dei rappresentanti dei Ministeri Titolari.

L’occasione è stata utile per verificare la corrispondenza tra i dati risultanti dal sistema di monitoraggio ReGis alimentato dai Comuni e lo stato di attuazione degli interventi: allo stato sono in corso le operazioni di collaudo di cinque progetti di Rigenerazione Urbana, uno in capo al Comune di Erice e quattro al Comune di Trapani.

La cabina di regia per il coordinamento dei progetti PNRR, dalla sua istituzione, si è riunita 22 volte per il monitoraggio complessivo di n. 184 progetti, facenti capo al Ministero dell’Interno, al Ministero dell’Istruzione, al Ministero della Cultura, al Ministero della Salute, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per complessivi euro 559.520.422,97.