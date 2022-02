PNRR. Confesercenti Palermo: per i piani integrati urbani si coinvolgano anche le associazioni di categoria

Francesca Costa: “Sul riequilibrio di bilancio abbiamo preferito, con responsabilità, non innescare polemiche. Ora però non si ripetano gli errori del passato”

Palermo. “Nessuna rigenerazione urbana è possibile se i quartieri non diventano luoghi di vita e di impresa sana”. A dirlo è Francesca Costa, presidente di Confesercenti Palermo che oggi ha preso parte alla tappa palermitana dei Dialoghi di Italia Domani, il tour del Governo nelle città italiane per illustrare i contenuti del Pnrr. “L’incontro pubblico sul PNRR – dice Costa – ha chiarito più nel dettaglio anche l’ingente quantità di fondi che arriveranno per i Comuni dell’area Metropolitana di Palermo: 196 milioni solo per i piani integrati urbani. Come associazione di imprese chiediamo un confronto su questi piani e sui percorsi avviati per la rigenerazione urbana, a partire dal Comune capoluogo. Palermo – aggiunge Costa – vive un momento difficilissimo. Davanti a una città che rischiava di essere commissariata nei suoi conti e di vedere schizzare tutte le aliquote delle tasse locali abbiamo preferito, con responsabilità, non innescare polemiche e mantenere i toni del confronto. Ora però non si ripetano gli errori del passato e si avvii subito una progettazione realmente condivisa con le parti sociali. Il rischio, in caso contrario, è di perdere un’altra importante chance per la città e le sue categorie produttive”.

