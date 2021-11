Pnrr e agricoltura, in Sicilia un binomio vincente per il Movimento cristiano lavoratori

Il Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, potrebbe essere l’occasione di rilancio dell’agricoltura e quindi dell’economia siciliana.

Lo afferma Giuseppe Gennuso, presidente Mcl Palermo e segretario regionale della stessa associazione, il Movimento cristiano lavoratori, che è attivo con diverse sedi in Sicilia e nel continente che gestiscono patronati e Caf, ma anche tanti servizi offerti ai cittadini, come ai piccoli artigiani, imprenditori ed agricoltori. E proprio con riferimento a questi ultimi che Gennuso sottolinea come il Pnrr potrebe aiutare l’economia isolana e l’agricoltura, che in Sicilia pesa in termini di Pil il doppio rispetto al resto d’Italia. L’isola, come dicono i dati di un recente studio della Banca d’Italia, ha un Pil in crescita del 7% e 65 mila nuovi posti di lavoro solo quest’anno, che proprio con il Pnrr potrebbero crescere ulteriormente, ricevendo un aiuto notevole anche dall’agricoltura, settore mal sfruttato, dove pesano le cattive politiche adottate finora dal settore politico ed anche dagli stessi operatori. “Si è fatto tanto in questi ultimi vent’anni nel campo vitivinicolo – ha detto Gennuso – ma altri settori in cui siamo leader, mi riferisco alla produzione di olio evo, formaggi, insaccati, grani antichi, ortaggi, agrumi e ad altre eccellenze sono ancora poco organizzati e mal sfruttati. Ed è qui che bisognerebbe investire”. Così proprio il Pnrr, insieme al nuovo corso “green” in agricoltura, molto apprezzato dai consumatori, potrebbero rappresentare una grande opportunità per le imprese siciliane.

Ciro Cardinale

