PNRR e istruzioni operative per gli Enti locali Questa mattina un seminario di Anci Sicilia e IFEL

Di “PNRR e di istruzioni operative per la presentazione e la gestione dei progetti degli enti locali”, si è parlato questa mattina durante un seminario, a cura di ANCI Sicilia e IFEL, svoltosi in videoconferenza e in presenza e coordinato dal segretario generale dell’Associazione dei comuni siciliani, Mario Emanuele Alvano.

“Si tratta – ha spiegato Alvano – del secondo incontro di un ciclo formativo sul PNRR che vuole dare indicazioni esaustive non solo su come partecipare agli avvisi ma anche su come definire e gestire i progetti per cui si richiede il finanziamento. Tutto questo con l’obiettivo di evitare che si possano sottovalutare alcuni passaggi in fase di progettazione, monitoraggio e rendicontazione e alcune regole fondamentali col rischio di incorrere in potenziali irregolarità e compromettere così le opportunità di crescita e di sviluppo offerte dal Piano”.

“Di fatto – ha precisato Leoluca Orlando che questa mattina ha portato i saluti dell’Associazione ai partecipanti all’incontro – l’ANCI Sicilia, in collaborazione con IFEL, vuole offrire strumenti adeguati agli amministratori dell’Isola per aiutarli a presentare progetti di ampio respiro, a rispettare la tempistica, ad individuare le criticità collegate agli adempimenti e a mettere a fuoco le buone pratiche che possono essere utili per definire strategie finalizzate al concreto utilizzo delle risorse messe a disposizione dal PNRR”.

Daniela Ghiandoni, docente esperta di finanza locale e relatrice dell’evento, ha quindi illustrato le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza “che gli enti locali devono valutare con attenzione al fine di non incorrere in irregolarità che potrebbero inficiare l’intero percorso”. Sono stati illustrati anche gli aspetti più rilevanti in questa fase di approccio alla gestione dei finanziamenti.

Il seminario di oggi verrà presentato anche a Catania domani a partire dalle 9 e si svolgerà nelle sale del Centro direzionale Nuovaluce di Tremestieri Etneo.

Il quarto ed ultimo appuntamento per questo primo ciclo di incontri si svolgerà il 27 maggio all’Ibis Styles President di Palermo. Tema dell’incontro “Le persone al centro della Pubblica amministrazione”.

Com. Stam.