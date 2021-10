“Sono soddisfatta delle risposte che il ministro dell’Agricoltura Patuanelli ci ha dato durante l’incontro fatto con l’assessore Scilla per risolvere la questione dei progetti irrigui di investimento presentati dai consorzi che non hanno superato la selezione per accedere ai fondi del Pnrr.

L’agricoltura siciliana non può rimanere indietro, bisogna fare il possibile affinché le risorse del Piano la sostengano anche per contrastare il problema della siccità che affligge le nostre campagne” così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

“Durante l’incontro abbiamo anche chiesto al ministro di tutelare le imbarcazioni vittime in mare di tentati sequestri. I nostri pescatori devono essere messi nelle condizioni di poter lavorare in sicurezza e a loro va riconosciuto al più presto ciò che si deve per i periodi di fermo pesca” conclude Giammanco.

Com. Stam.