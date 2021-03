Roma – “Nell’attuale bozza del Pnrr, secondo quanto riferito dal Ministero per il Sud, non c’è un capitolo dedicato al Mezzogiorno, rischiando così che si indeboliscano le azioni dedicate a queste regioni.

Una situazione a cui bisogna porre urgentemente rimedio con l’obiettivo di destinare al Meridione ben oltre il 34 percento dei fondi del Recovery Plan”. Lo riferisce il deputato del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone all’indomani del suo intervento in Aula della Camera in cui ha interrogato il Ministro al ramo.

“È compito di una Repubblica e di conseguenza della politica, – continua Pignatone – garantire a tutti i cittadini, in ugual misura, parità di diritti civili e sociali, in ogni angolo del nostro Paese. È nostro dovere, quindi, eliminare una volta per tutte il gap sin troppo evidente tra il Nord e il Sud Italia”.

“Non esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B, – sostiene in Aula Pignatone – per fare uscire l’Italia da questa crisi dobbiamo investire su tutto il Paese, spingendo in particolare per aumentare i fondi destinati al Meridione. Apprezzo la decisione del governo di lavorare ad un’operazione trasparenza, per individuare nelle diverse missioni l’entità degli interventi destinati al Mezzogiorno”.

“Il Sud – conclude il parlamentare – deve rappresentare la marcia in più che serve alla rinascita del Paese. Gli stessi dati economici, così come confermati dallo Svimez, hanno evidenziato come la spesa di investimento effettuata nel Mezzogiorno si caratterizzi per un moltiplicatore economico più alto. Quindi, ogni euro investito al Sud offre un maggiore vantaggio rispetto a quelli investiti in altre aree, con benefici per l’intera economia nazionale”.

