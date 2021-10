PNRR, presentato stamattina un documento sottoscritto da associazioni, sindacati e terzo settore. Leoluca Orlando: “sono necessari urgenti e specifici interventi finanziari a tutela degli enti locali rimasti ostaggio della mancata attuazione del federalismo fiscale”

L’odierno incontro è stata un’ulteriore occasione per richiamare l’urgenza e l’importanza di specifici interventi finanziari e di dotazione di personale per tutti i Comuni siciliani rimasti ostaggio di una mancata attuazione del federalismo fiscale e della criticità finanziaria della Regione. In difetto di urgenti provvedimenti il PNRR sarà per i Comuni siciliani un terribile arretramento ed un aumento delle diseguaglianze nel Paese”. Questo il commento di Leoluca Orlando, presidente dell’ANCI Sicilia, a margine della conferenza stampa di presentazione di un documento sul PNRR e sulla centralità dei territori per il progresso sostenibile sottoscritto da ANCI Sicilia, ALI,CGIL, Sicilia, UIL, Federconsumatori, l’Isola che non c’è e il Forum del terzo settore.

“Rispetto alla situazione di criticità finanziaria e organizzativa che emerge dalla cronica difficoltà di approvare i bilanci da parte degli enti locali siciliani e dai significativi vuoti nelle piante organiche – ha aggiunto Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’Associazione dei Comuni siciliani – è fondamentale che vengano accolte le proposte dell’Anci Sicilia in materia di Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE), assunzioni in deroga del personale e sostegno finanziario anche per compensare le criticità emerse dalla gestione di Riscossione Sicilia dei crediti degli Enti locali”.

