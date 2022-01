“PNRR, Scuole, Territori – Scuole e nuova cittadinanza” – Webinar 24 gennaio alle 11.00

ANCE, l’Associazione Nazionale Costruttori Edili, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, organizza un Seminario online dal titolo “PNRR, SCUOLE, TERRITORI – Scuole e nuova cittadinanza” che si terrà il prossimo 24 gennaio alle ore 11.00.

L’evento online, vedrà la partecipazione, tra gli altri, del Sottosegretario al Ministero dell’Istruzione, Barbara Floridia, del Presidente Ance, Gabriele Buia, e del Vicepresidente, Rudy Girardi.

In occasione dell’evento saranno illustrati i dati (sono 12 miliardi che il Pnrr destina al miglioramento dell’edilizia scolastica), le analisi e le principali questioni da affrontare per centrare un obiettivo strategico per il nostro Paese.

A fine novembre scorso il Ministero dell’Istruzione ha presentato 4 avvisi per l’edilizia scolastica rivolti a Comuni, Province e Città metropolitane e il Piano di riparto alle Regioni di risorse per la messa in sicurezza delle scuole, per complessivi 5,2 miliardi di euro. “Si tratta – sottolinea il presidente di ANCE Trapani, Sandro Catalano – di risorse ingenti che, se ben utilizzate, possono dare una forte spinta al miglioramento delle strutture e dei servizi educativi”.

Parallelamente, lo stesso Ministero ha lanciato il progetto RiGenerazione Scuola che, ispirandosi agli obiettivi dell’Agenda 2030, vuole promuovere un Piano nazionale per la transizione ecologica e culturale delle scuole e che riserva molta attenzione alle infrastrutture fisiche e digitali, attraverso la costruzione di 200 scuole nuove ad elevata efficienza energetica, scuole sane, bonificate dall’amianto, scuole verdi e scuole digitali.

Il workshop in questione, basato sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, è aperto alla partecipazione di enti locali e delle amministrazioni pubbliche. “Proprio a loro ci rivolgiamo – dice Catalano – soprattutto in un momento come questo, che come ANCE, possiamo essere utili con i nostri uffici ed i centri studi, provinciali, regionali e nazionali per tutto ciò può tornare utile al nostro territorio in termini di economia”.

Ancora una volta il presidente Catalano ribadisce quello che è diventato il suo mantra: “Vogliamo riavvicinarci alle amministrazioni pubbliche e agli enti locali per un interscambio di idee e proposte e questo workshop, rappresenta un’occasione utile per approfondire alcuni strumenti strategici per investire risorse nel nostro territorio”.

Il seminario, si focalizzerà su due aspetti fondamentali:

– Illustrare le opportunità di investimento derivanti dal PNRR attraverso il contributo di tutti i soggetti coinvolti.

– Affrontare il tema dell’edilizia scolastica come opportunità di rigenerazione dei luoghi attraverso un rafforzamento delle relazioni tra scuola, società e territorio, partendo dal progetto RiGenerazione Scuola del Ministero dell’Istruzione, per arrivare alla descrizione di progetti innovativi nei quali la scuola ha assunto un ruolo nei processi di trasformazione urbana e territoriale, sia attraverso un uso più ampio degli spazi scolastici, che si aprono alla collettività, sia attraverso l’uso dello spazio urbano per fare attività scolastica.

Per confermare la partecipazione è necessatio scrivere alla Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi (AffariEconomici@ance.it).

Com. Stam.