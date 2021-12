Poche ore all’Evento Celebrativo dei 110 anni FMI!

Mancano poche ore a uno degli eventi più attesi dell’anno, a cui parteciperanno grandi campioni, rappresentanti delle istituzioni e Moto Club della FMI. Sabato 11 dicembre, a Riccione, si terranno le celebrazioni per i 110 anni della Federazione Motociclistica Italiana!

Sarà una giornata all’insegna della passione, della condivisione e di intense emozioni a cui è prevista la partecipazione di grandi piloti tra cui Antonio Cairoli e Valentino Rossi. Il PalaRiccione è pronto ad accogliere – nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19 (necessario il Super Green Pass) – tutte le persone già accreditate per celebrare questo importante anniversario.

L’Evento celebrativo inizierà nel pomeriggio di sabato, alle 17.00, e sarà aperto dal benvenuto del Presidente FMI Giovanni Copioli: verranno dati riconoscimenti ai Campioni del Mondo del nostro Paese, in particolare quelli che hanno segnato con le loro vittorie il periodo compreso tra il 2012 e il 2021. Sarà reso omaggio alle carriere di Cairoli e Rossi ed a più di 50 piloti che hanno fatto risuonare l’inno di Mameli sul podio mondiale. È attesa la partecipazione di numerosi esponenti delle Istituzioni – tra i quali Silvia Salis (Vice Presidente Vicario CONI), Erika Stefani (Ministro per le disabilità), Renata Tosi (Sindaco di Riccione) – ed è prevista la presenza come guest star di Martina Colombari.

Molto alta l’adesione da parte dei Moto Club FMI che si sono accreditati. I Moto Club, tra l’altro, parteciperanno anche all’Assemblea Straordinaria in programma sabato mattina (alle 11.00 in prima convocazione sempre al PalaRiccione) per approvare le modifiche allo Statuto proposte dal Consiglio Federale.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Siamo a ridosso di un evento che stiamo organizzando da mesi con l’intento di rendere uniche queste celebrazioni. Piloti e Moto Club attendono con entusiasmo i 110 anni della FMI, quindi credo che l’atmosfera sarà davvero elettrizzante. Sono in corso di definizione gli ultimi dettagli per accogliere al meglio tutti i partecipanti e sono certo che vivremo momenti particolarmente intensi. Non resta che aspettare poche ore per condividere le emozioni di un evento molto atteso da parte di tutti”.

Com. Stam.