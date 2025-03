Podi e pole per DL Racing nel Supersport GT al Mugello

Nel primo round stagionale il team milanese è subito in evidenza con i rookie Santi e Mariani, l’uno super in qualifica e l’altro secondo dando spettacolo in entrambe le gare insieme a un ottimo Scauzillo con le Lamborghini Huracan ST Evo2. Prossimo atto nella cornice del FIA WEC a Imola

Scarperia e San Piero (FI). Inizia con il segno più il 2025 di DL Racing nel Supersport GT, in risalto nel primo round al Mugello Circuit, concluso con tre podi e due pole position e affrontato con il tris di Lamborghini Huracan ST Evo2 in partnership tecnica con Krypton Motorsport e con alla guida gli alfieri Scauzillo-Mariani, Santi e Bortolato. Lorenzo Mariani e Danny Santi erano i volti nuovi all’esordio nel mondo GT e sono stati protagonisti di una prova d’autore, capaci di mettersi immediatamente in evidenza. Il 25enne pilota eugubino, proveniente dalle monoposto, soprattutto in gara, il 24enne rookie romano in qualifica. Al sabato, infatti, Santi ha ottenuto entrambe le pole position per le gare di domenica, guidando più veloce di sullo storico tracciato toscano, fra i più probanti al mondo. Valore aggiunto del portacolori DL Racing il fatto di essere riuscito a svettare anche al cospetto di piloti molto più esperti in condizioni molto insidiose dovute ai capricci del meteo, che ha costretto il team ha montare pneumatici rain per far fronte all’umido in pista.

Dopo aver affrontato due complesse giornate con coperture da bagnato, è poi toccato a Mariani sorprendere in gara, quando per la prima volta ha potuto montare un set di slick nuove. Alternandosi in abitacolo con il 18enne driver casertano Alessio Scauzillo, nelle due gare da 40 minuti il pilota umbro ha dato spettacolo: scattato terzo dopo la sua qualifica, in gara 1 è autore di uno splendido sorpasso all’esterno della staccata della prima curva che è valso il secondo posto assoluto; in gara 2 è poi toccato a Scauzillo risalire da quinto in piena zona podio grazie a una partenza a fionda, mentre Mariani ha completato il lavoro con un altro sorpasso alla San Donato. Al termine i due hanno di nuovo celebrato insieme sul secondo gradino del podio.

Dopo una gara 1 d’esordio con le dovute necessità di adattamento (sesto al traguardo), sul podio di gara 2 ha concluso anche Santi: il pilota romano ha così aggiunto alle due pole position del sabato il terzo posto finale centrato domenica pomeriggio, per un bilancio globalmente favorevole del suo debutto. La nota più delicata del weekend spetta a Cristian Bortolato. Il pilota veneto ha dovuto rinunciare a entrambe le gare in seguito a un fuoripista in qualifica che ha danneggiato la sua vettura in maniera irreparabile nel giro di breve tempo. La sua rivincita e il rientro in pista di DL Racing nel Supersport GT sono fissati per il prossimo round della serie nazionale degli FX Racing Weekend, che eccezionalmente è in programma nel fine settimana del 20 aprile a Imola nel contesto più prestigioso, quello del Mondiale Endurance (FIA WEC).

Il team principal Diego Locanto dopo il Mugello: “Siamo contenti perché i nostri ragazzi sono andati davvero bene e hanno dimostrato ottimo piglio all’esordio. In squadra tutto ha funzionato. Il gruppo, tecnici e meccanici compresi, è e cresce unito. Possiamo conquistare dei buoni risultati perché stiamo lavorando bene, cercando di portare avanti un progetto ben preciso. E c’è del margine: mi aspetto che i nostri giovani sapranno migliorarsi ulteriormente gara dopo gara”.

Lorenzo Mariani: “In gara è finalmente spuntato il sole. E’ andata molto bene considerando che sulla Lamborghini montavo pneumatici nuovi per la prima volta. Sono partito con qualche dubbio, ma sono andato oltre le mie stesse aspettative. Anche gara 2 è andata bene, l’ho sfruttata soprattutto per fare chilometri. Devo migliorare, ma stiamo lavorando nella direzione giusta, questa squadra è uno spettacolo! La GT è del tutto diversa da una monoposto e lo stesso vale per il format di gara, che in questi giorni ci ha costretto anche ad allenarci per effettuare il cambio pilota. Davvero un mondo da scoprire, molto divertente!”.

Alessio Scauzillo: “In gara 1 mi son difeso bene e ho concluso il lavoro di Lorenzo. In gara 2 ho effettuato una bella partenza e nel mio stint ho tenuto un buon passo. Sono molto soddisfatto del weekend, di come abbiamo guidato io e Lorenzo e di come ha lavorato la squadra. A Imola cercheremo di fare ancora meglio”.

Danny Santi: “Ho faticato un po’ soprattutto nella gestione gomme, in ogni caso ringrazio il team per aiuto e supporto; siamo già carichi per dare il massimo nella prossima gara nell’ottica di migliorare strada facendo”.

Supersport GT 2025: 30 marzo Mugello; 20 aprile Imola; 6 luglio Monza; 21 settembre Vallelunga; TBD (novembre) Misano.

Com. Stam. + foto

DL_Santi Lamborghini terzo gara2 Supersport GT Mugello2025

DL_Sfortuna per Bortolato nel Supersport GT 2025 al Mugello

DL_Santi Lamborghini pole position Supersport GT Mugello2025